Обмен Дивеева на Лусиано, Уткин может уехать в Испанию, а Макаров — в Китай?

Что в России?
Лусиано перешел в ЦСКА, а Дивеев — в «Зенит»
Обмен Лусиано Гонду на Игоря Дивеева официально подтвержден. Нападающий «Зенита» продолжит карьеру в ЦСКА. Контракт 24-летнего форварда рассчитан до конца сезона-2029/30. Аргентинец будет выступать за армейцев под 32-м игровым номером.
Гонду играл за «Зенит» с августа 2024 года. На его счету 13 голов и 3 результативные передачи в 51 матче за команду во всех турнирах. На клубном уровне форвард также выступал за «Архентинос Хуниорс» и «Сармьенто». В 2024 году в составе олимпийской сборной Аргентины он принял участие в Олимпийских играх в Париже.
«Я очень счастлив! ЦСКА — отличный клуб, за которым я слежу уже давно. Мне нравится и игровая идея команды, и то, как все устроено в клубе за пределами футбольного поля. Впервые об интересе ЦСКА я узнал от моего представителя достаточно давно, еще в октябре. Я ответил ему положительно и сказал, что мне очень нравится этот клуб. Я постараюсь как можно скорее со всеми познакомиться и влиться в коллектив. Вместе мы сможем выполнить все поставленные перед нами задачи!» — приводит пресс-служба ЦСКА слова Гонду.
Армейцы усилили атаку, но потеряли ключевого центрального защитника. Игорь Дивеев — игрок «Зенита»: соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2028/29.
Россиянин выступал за красно-синих с февраля 2019-го. За это время он забил 20 мячей и отдал 5 голевых передач в 203 матчах во всех турнирах. В составе ЦСКА Дивеев дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны. Ранее защитник выступал за «Уфу».
Уткин уедет в Испанию?
Как стало известно «СЭ», полузащитник «Ростова» Даниил Уткин, выступающий на правах аренды за «Балтику», может продолжить карьеру в Испании.
Интерес к футболисту проявляют «Кастельон» и «Сарагоса» из Сегунды. Также в 26-летнем хавбеке заинтересованы два клуба РПЛ.
В этом сезоне из-за травмы полузащитник провел всего 1 матч в составе «Балтики».
Артига — новый тренер «Рубина»?
По данным «СЭ», сегодня, 12 января тренер Франк Артига прилетит в Казань 12 для подписания контракта с «Рубином». Ранее «СЭ» сообщал о скором назначении 49-летнего испанца в казанский клуб.
10 января пресс-служба «Петру Атлетику» из Анголы сообщила, что Артига покинул пост главного тренера.
17 декабря СМИ сообщали, что «Рубин» уволит Рашида Рахимова с поста главного тренера. Он возглавляет казанскую команду с апреля 2023 года.
«Рубин» после 18 туров чемпионата России-2025/26 занимает седьмое место в таблице с 23 очками.
Оренбург нашел нового защитника
Парагвайский защитник «Олимпии» Алексис Кантеро продолжит карьеру в «Оренбурге», сообщает пресс-служба российского клуба. «Оренбург» и «Олимпия» договорились об аренде 22-летнего футболиста до конца сезона-2025/26 с правом выкупа.
Кантеро является воспитанником «Гуарани». За «Олимпию» он выступал с лета 2025 года и провел за нее 16 матчей во всех турнирах. Также защитник играл за сборные Парагвая разных возрастов и принимал участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
После 18 туров «Оренбург» с 12 очками занимает предпоследнее, 15-е место в чемпионате России.
Батраковым интересуются топ-клубы Европы
В полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове заинтересованы «Барселона», «Интер», «ПСЖ» и «Ювентус», а также «Монако» и «Порту». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети X. По данным источника, железнодорожники готовы расстаться с 20-летним хавбеком за 35−40 миллионов евро.
Контракт россиянина с «Локомотивом» действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
7 января агент Батракова заявлял, что в последнее время заинтересованности в хавбеке от других клубов не было.
В сезоне-2025/26 полузащитник провел 23 матча, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач. Всего за «Локо» на его счету 66 игр, 31 мяч и 16 голевых пасов.
Макаров продолжит карьеру в Китае?
Агент полузащитника «Динамо» Дениса Макарова Алексей Бабырь ответил на вопрос «СЭ» о будущем футболиста. Ранее издание Legalbet сообщило об интересе к 27-летнему игроку из Китая.
«Было общение с одним из клубов китайской лиги. Это был достаточно хороший клуб, общались со спортивном директором. У Дениса еще полгода до окончания контракта с “Динамо”, и он едет на сборы. Но к Макарову есть интерес, есть разговоры. Посмотрим, чем это закончится», — сказал Бабырь «СЭ».
Макаров играет за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 12 матчах за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.
Главное в Европе
Балотелли — в ОАЭ
Бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли стал игроком дубайского «Аль-Иттифака», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 35-летним игроком рассчитано на 2,5 года.
Балотелли впервые в своей карьере будет выступать за пределами Европы. Летом 2025-го форвард покинул «Дженоа». Ранее он также выступал за турецкую «Адану Демирспор», швейцарский «Сьон», итальянские «Монцу», «Милан», «Интер», английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», французские «Ниццу» и «Марсель».
Балотелли является трехкратным чемпионом Италии и победителем Лиги чемпионов в составе «Интера». Вместе с «Ман Сити» он выигрывал АПЛ.
«Аякс» подпишет сына Ибрагимовича
Полузащитник «Милана» Максимилиан Ибрагимович на правах аренды перейдет в «Аякс», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, в соглашение будет включена опция выкупа.
19-летний Максимилиан — сын экс-форварда «Милана» и сборной Швеции Златана Ибрагимовича, который сейчас работает советником руководства россонери.
В этом сезоне Ибрагимович-младший провел 17 матчей за молодежную команду «Милана», забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.