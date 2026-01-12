«Видимо, не заслужил». Баринов заявил, что «Локомотив» не обращался к нему с новым предложением по контракту

«Я ни в коем случае прямо сейчас не ухожу из “Локомотива”. Проходил медосмотр с командой. Я великолепно подготовился к сезону. Никакие мысли при подготовке мне не мешали. Был сосредоточен на отпуске.



Конечно, я знаю об интересе ЦСКА. Что думаю? Спросите у представителей.



“Локомотив” с новым предложением по контракту на меня не выходил. Почему? Не понимаю. Видимо, не заслужил», — передает слова Баринова корреспондент Sport24 Андрей Бабич.