Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Дженоа
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.06
П2
4.26
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.42
П2
12.50
Футбол. Испания
23:00
Севилья
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.35
П2
2.90
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Наполи
2
П1
X
П2

«Видимо, не заслужил». Баринов заявил, что «Локомотив» не обращался к нему с новым предложением по контракту

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о своем будущем на фоне интереса ЦСКА.

Источник: Спорт-Экспресс

«Я ни в коем случае прямо сейчас не ухожу из “Локомотива”. Проходил медосмотр с командой. Я великолепно подготовился к сезону. Никакие мысли при подготовке мне не мешали. Был сосредоточен на отпуске.

Конечно, я знаю об интересе ЦСКА. Что думаю? Спросите у представителей.

“Локомотив” с новым предложением по контракту на меня не выходил. Почему? Не понимаю. Видимо, не заслужил», — передает слова Баринова корреспондент Sport24 Андрей Бабич.