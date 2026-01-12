Галактионов: «Очень рассчитываем, что у Баринова будет максимальная вовлеченность в итоговый результат команды»

Железнодорожники не договорились с полузащитником о новом контракте.
— Вы сможете рассчитывать на Баринова во второй части сезона?
— На сегодняшний день все футболисты, которые есть в команде, готовятся и едут на сборы.
— Правда, что вы просили руководство сохранить Баринова в команде?
— Дмитрий — наш воспитанник, капитан и лидер. Все знают наше отношение к нему. Баринов — основополагающий игрок, который дает результат. Так и есть.
— С Бариновым «Локомотиву» будет проще бороться за чемпионство?
— Мы в любом случае в золотой гонке. Влияние Баринова на игру команды большое. Мы целиком и полностью готовы, чтобы этот отрезок времени Дмитрий провел с нами.
— Есть опасения, что ситуация вокруг Баринова может сказаться на его игре, если он останется в «Локомотиве» до конца сезона?
— Различные разговоры начались уже давно. На протяжении этого отрезка мы видели высочайший профессионализм Дмитрия. Вне зависимости от хода и итогов переговоров, мы очень рассчитываем, что в этот отрезок времени у Баринова будет максимальная вовлеченность в итоговый результат команды.