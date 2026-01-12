«Жерсон хочет сыграть на ЧМ. Лусиано — жертва лимита. Дивеев — лучший российский защитник». Мнение Орлова

— Продажа Жерсона? Есть такая замечательная песня «Была любовь без радости, разлука без печали». (Улыбается.) Ну… Так сложилось. Жерсон приехал в «Зенит» утомленным, получил травму.
Он же до перехода в российский клуб отыграл на клубном чемпионате мира. Провел насыщенный сезон. Поэтому ему потребовалось время, чтобы восстановиться, набрать кондиции. По сути, он только в последних двух турах перед зимней паузой начал показывать свой уровень, забил «Акрону». Но все-таки, согласитесь, лидером сине-бело-голубых не стал. Конкуренцию у того же Вендела Жерсон не выиграл.
В итоге было принято решение продать его в «Крузейро». И здесь нужно прежде всего учитывать мотивацию самого футболиста. Он же очень хочет сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира! Ему нужна постоянная игровая практика, чтобы Карло Анчелотти видел его в деле. Он же был в расширенном списке. Но вот в «Зените» в силу причин, о которых сказал выше, выходил на поле нечасто.
Самая большая загадка в этой истории — что «Зенит» получит взамен. Подождем. Думаю, новые бразильцы в команде появятся. «Зениту» обязательно нужно укрепляться. Ведь ушел не только Жерсон, но и Лусиано. В обратном направлении проследовал Дивеев. Считаю, это взаимовыгодная сделка.
Лусиано здорово начал в «Зените», но затем оказался в запасе из-за паспорта. Жертва лимита. В итоге Соболев играл чаще, и аргентинец затух… Затем Семак стал использовать на острие атаки Луиса Энрике.
Мог ли Семак как-то по-другому решить паспортную проблему и чаще выпускать на поле Лусиано? Все же определяет результат. «Зенит» всего на одно очко отстает сейчас от «Краснодара». Постепенно питерцы выправили свое положение и ушли в отпуск в хорошем состоянии.
Хотя, конечно, некоторые моменты настораживают. Барриос уже не так хорош, как прежде. Он почему-то больше старается играть в атаку. Но у него далеко не все получается. Например, опорник ЦСКА Кисляк в созидании гораздо эффективнее. И потом: Барриос же не молодеет…
Посмотрим, как будет выглядеть весной левый фланг обороны. Дуглас Сантос, как и Жерсон, хочет сыграть на чемпионате мира за сборную Бразилии. По идее, должен восстановиться от травмы. Но форс-мажоры же тоже нельзя исключать. На его позиции могут сыграть также Вера и Горшков. А ведь еще в ряде матчей на этом месте Семак использовал и Алипа. Нужен баланс!
Кроме того, в ПАОК сейчас отправится Дркушич. Значит, освобождается ставка центрального защитника. Нино отыграет в «Зените» до лета. А затем, по всей видимости, уйдет. В общем, питерцам нужно укреплять оборону.
На мой взгляд, Дивеев точно усилит команду Семака. Против «Зенита» многие команды играют низким блоком. В таких матчах на помощь нередко приходят стандарты. А вы же видели, как хорош Игорь при угловых. Если он за сезон будет забивать 4−5 голов, то, конечно, принесет Питеру немалую пользу. На сегодняшний день считаю его лучшим российским центральным защитником. Даже не знаю, кого поставить на второе место… Раз сам Дивеев хочет играть за команду Семака, я это приветствую.
Будет ли Соболев выходить чаще на поле после ухода Лусиано? Не думаю, что на него нужно рассчитывать как на основного форварда. Он для меня игрок ротации, который может удачно выйти на замену. Непонятно еще, что будет с Кассьеррой. Так что для меня очевидно, что «Зенит» будет покупать нападающего. Клуб выручит хорошие деньги от продажи Жерсона. Просто надо их разумно потратить.
Беседовал: Виталий Айрапетов