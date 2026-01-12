«Жерсон хочет сыграть на ЧМ. Лусиано — жертва лимита. Дивеев — лучший российский защитник». Мнение Орлова

Будет ли Соболев выходить чаще на поле после ухода Лусиано? Не думаю, что на него нужно рассчитывать как на основного форварда. Он для меня игрок ротации, который может удачно выйти на замену. Непонятно еще, что будет с Кассьеррой. Так что для меня очевидно, что «Зенит» будет покупать нападающего. Клуб выручит хорошие деньги от продажи Жерсона. Просто надо их разумно потратить.