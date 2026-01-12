Галымжан Кенжебек дал первое интервью после перехода в «Ахмат»

22-летний футболист будет выступать в новом клубе под 23-м номером. Последним клубом Кенжебека был «Елимай» из Семея. В карьере казахстанца также были «Женис», «Мактаарал», «Кайрат», а также словацкий «Кошице» и кипрский «Акритас Хлоракас».