Галымжан Кенжебек дал первое интервью после перехода в «Ахмат»

Вингер сборной Казахстана Галымжан Кенжебек дал первое интервью пресс-службе грозненского «Ахмата», сообщают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Напомним, после успешного медицинского обследования Кенжебек, в субботу 10 января был представлен в качестве игрока грозненского клуба. Контракт рассчитан на 4,5 года.

— Поделись, пожалуйста, первыми впечатлениями после перехода в «Ахмат».

— Очень хорошо. Очень хорошо приняли, тепло приняли. И я очень рад, что пришёл в «Ахмат».

— Твои эмоции, впечатления, когда узнал, что тобой интересуется «Ахмат» и звонит сам Станислав Саламович (Черчесов)?

— Ну, конечно, хорошо. Окончательное решение принял в пользу «Ахмата», значит, всё было хорошо.

— С Самородовым созванивался?

— Да, конечно, общался.

— И здесь, наверное, Максим помогает тебе адаптироваться?

— Да, конечно, мы всегда вместе двигаемся.

— Ты уже провёл несколько тренировок. Твоё мнение о партнёрах — уже, наверное, успел со всеми познакомиться?

— Да, очень хорошие ребята, качественные. Хорошая команда. Буду с ними расти и развиваться. Думаю, команде и городу тоже принесу пользу.

— С родины уже получал поздравления?

— Да, конечно.

— Что болельщики говорят?

— Удачи!

— Мы тоже присоединяемся, желаем тебе удачи и всего самого хорошего! Побед и голов.

— Спасибо большое.

22-летний футболист будет выступать в новом клубе под 23-м номером. Последним клубом Кенжебека был «Елимай» из Семея. В карьере казахстанца также были «Женис», «Мактаарал», «Кайрат», а также словацкий «Кошице» и кипрский «Акритас Хлоракас».