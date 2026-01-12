Галымжан Кенжебек дал первое интервью после перехода в «Ахмат»

Напомним, после успешного медицинского обследования Кенжебек, в субботу 10 января был представлен в качестве игрока грозненского клуба. Контракт рассчитан на 4,5 года.
— Поделись, пожалуйста, первыми впечатлениями после перехода в «Ахмат».
— Очень хорошо. Очень хорошо приняли, тепло приняли. И я очень рад, что пришёл в «Ахмат».
— Твои эмоции, впечатления, когда узнал, что тобой интересуется «Ахмат» и звонит сам Станислав Саламович (Черчесов)?
— Ну, конечно, хорошо. Окончательное решение принял в пользу «Ахмата», значит, всё было хорошо.
— С Самородовым созванивался?
— Да, конечно, общался.
— И здесь, наверное, Максим помогает тебе адаптироваться?
— Да, конечно, мы всегда вместе двигаемся.
— Ты уже провёл несколько тренировок. Твоё мнение о партнёрах — уже, наверное, успел со всеми познакомиться?
— Да, очень хорошие ребята, качественные. Хорошая команда. Буду с ними расти и развиваться. Думаю, команде и городу тоже принесу пользу.
— С родины уже получал поздравления?
— Да, конечно.
— Что болельщики говорят?
— Удачи!
— Мы тоже присоединяемся, желаем тебе удачи и всего самого хорошего! Побед и голов.
— Спасибо большое.
22-летний футболист будет выступать в новом клубе под 23-м номером. Последним клубом Кенжебека был «Елимай» из Семея. В карьере казахстанца также были «Женис», «Мактаарал», «Кайрат», а также словацкий «Кошице» и кипрский «Акритас Хлоракас».