Сергей Песьяков: В «Спартаке» Карпин начал требовать играть ногами после Эмери

Команды РПЛ начали подготовку к весенней части сезона. Многие из них уже вышли из отпусков и уехали на зарубежные сборы, пройдя перед ними медосмотры. Например, самарские «Крылья Советов», которые после прошлогодних кардинальных перемен в руководстве, тренерском штабе и составе неровно провели летне-осеннюю части сезона и ушли на зимнюю паузу на 12-м месте в чемпионате. После 18 туров подопечные Магомеда Адиева имеют отрыв в два очка от зоны переходных матчей (13−14-е места) и в пять очков от зоны прямого вылета в Первую лигу (15−16-е места).
В интервью «Известиям» вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков объяснил, что помешало команде быть выше, порассуждал о возможных причинах неудачи Валерия Карпина на посту главного тренера московского «Динамо», вспомнил период игры под его руководством в московском «Спартаке» и «Ростове», а также рассказал, чего ждать от нового главного тренера «Спартака» испанца Хуана Карседо, и поделился мнением об успешной серии пенальти Матвея Сафонова за ПСЖ.
«На каком-то этапе остались без центральных защитников»
— Как отмечали праздники?
— Почти всё это время провел в Самаре с семьей. Возил детей в школу и на тренировки. Только в декабре с женой смотались на недельку на Мальдивы — сразу после наступления паузы в сезоне. В 20-х числах вернулись в Самару и уже там проводили время.
— Трудно возвращаться к работе без лишнего веса?
— Лишние килограммы есть, конечно. Но они уходят так же легко, как приходят. У меня с этим больших проблем нет.
— В чем надо прибавить «Крыльям» по сравнению с первой частью сезона, чтобы весной финишировать в восьмерке или хотя бы без нервотрепки остаться в РПЛ без переходных матчей?
— Если говорить банально, то нужно набирать очки.
— Каким образом?
— Улучшить качество как в обороне, так и в атаке. Но здесь не только ко мне вопрос, это общекомандная работа тренерского штаба и футболистов. В принципе, над этим мы и едем работать.
— Что помешало лучше выступить в первой части сезона?
— Да много всего. Много нюансов, начиная с того, как мы начинали подготовку к сезону, в каком составе собирались. По ходу сезона уже травмы сказались. Взять того же Вадима Ракова, который летом был лидером команды. Да и не только его потеря повлияла на результаты — на каком-то этапе мы вообще без центральных защитников остались. Казалось, их у нас достаточно много, а потом по итогу никого не осталось. Все эти моменты и повлияли на то, где мы находимся.
— Вы вспомнили, что начинали готовиться к сезону не тем же составом, которым в итоге стартовали в чемпионате. Почему при этом начали его успешно?
— Мне кажется, эмоции сыграли роль. Такое бывает, когда у тебя новый главный тренер, начало чемпионата и так далее. Когда главный тренер меняется — все летят, все бегут, все несутся по полю. Это ни для кого не секрет — такое всегда мотивирует. А потом что-то где-то немножко сломалось… Опять же, всё, что мы перечислили выше, — физическая готовность, травмы.
— Летом с приходом Магомеда Адиева на пост главного тренера у «Крыльев» изменилась игровая схема, стали играть в три центральных защитника. Как на вратаря это влияет?
— На вратаря никак, а на общекомандные действия она влияет. С точки зрения вратаря, если говорить просто, то вот здесь мячишко, и нам не важно, где мы играем, в Английской премьер-лиге или во Второй лиге российского футбола. С 30 м в девятку твоих ворот плюнуть сейчас кто угодно может. Поэтому на нас это никак не отражается. Ну если мы не говорим об отдельных ситуациях, как, например, у Валерия Георгиевича (Карпина. — Ред.), который требует от вратарей много ногами играть.
— Как раз в этом контексте и интересно, что поменялось в «Крыльях». Стали ли при Адиеве вратари меньше играть ногами, чем при Игоре Осинькине?
— Ну, конечно, да. Здесь нет требований таких. Всё ведь от требований зависит. Я ведь и в «Ростове» много играл ногами не потому, что мне это нравилось, — мне это не нравилось. А потому, что требования такие были — я это и делал.
«В “Ростове” мы с Абаевым рекомендовали тренера вратарей в штаб Карпина»
— Карпин при этом еще в 2013 году в «Спартаке» говорил, что вы в основе потому, что лучше других вратарей играете ногами. Эти слова многим надолго запомнились. Получается, вы через силу заставляли себя выполнять его требования?
— Ну что значит заставлял? Это работа моя. Я делал то, что должен был. Понятное дело, что в каких-то моментах я мог бы сыграть попроще, если не было такого требования по части игры ногами. Но когда ты играешь проще, то получаешь от тренерского штаба указание: «Нет, ты должен играть так и так».
— Проще стало после того, как с этого сезона тренером вратарей «Крыльев» начал работать Александр Гутеев, под руководством которого вы в 2000-е годы дебютировали на взрослом уровне в составе «Шинника»?
— Да. Я ведь с Александром Сергеевичем очень давно знаком. Попал к нему еще в далеком 2005 году в «Шиннике». Но потом еще мы вместе работали полтора-два года в «Ростове» при Валерии Георгиевиче.
— До прихода в штаб Карпина Виталия Кафанова?
— Да-да-да. Мы тогда были в «Ростове» с Ильей Абаевым. И у нас спортивный директор клуб спросил, кого бы мы рекомендовали в тренеры вратарей. Мы порекомендовали Александра Сергеевича Гутеева, с которым Илья также пересекался — они несколько лет работали в «Волге».
— То есть, когда в конце 2017 года Карпин пришел на пост главного тренера «Ростова», у него не было в штабе своего тренера вратарей, и это вы с Абаевым лоббировали Гутеева?
— Ну не сказать, что лоббировали. Мы не сами пришли к руководству с его кандидатурой. Это Арташес Владимирович Арутюнянц (тогдашний президент «Ростова». — Ред.) и Алексей Анатольевич Рыскин спросили наше мнение, мы назвали Гутеева. В итоге на его кандидатуре клуб сошелся.
— Насколько он подстраивался под требования Карпина касательно игры вратарей ногами?
— В первые годы в «Ростове» мы при Валерии Георгиевиче так не играли. У нас тоже была схема в пять защитников, как сейчас в «Крыльях». Потом стали постепенно переходить на систему с четырьмя защитниками, и как раз с приходом Виталия Витальевича в тренерский штаб вратари стали постепенно переходить на игру ногами.
В 2017—2018 годах такого требования не было — мы играли проще. Как раз с 2019 года, когда Александра Сергеевича в команде уже не было, начали играть в тот футбол, с которым ассоциируется «Ростов» Карпина.
Помню, весной 2019-го мы финишировали в чемпионате на девятом месте, и в концовке того сезона, когда мы уже обеспечили себе место в РПЛ, никуда не вылетали и никуда не поднимались, Георгич говорил: «Давайте уже попробуем в последние пять-шесть туров поиграть по-другому». Мы начали перестраиваться, а со следующего сезона так играли всё больше и больше.
«Сафонов всегда был склонен к анализу»
— Смотрели победный для ПСЖ матч Межконтинентального кубка с Матвеем Сафоновым в воротах?
— Сам матч — нет, но ту серию пенальти, в которой Матвей отбил четыре удара, конечно, видел.
— Есть объяснение, за счет чего это ему удалось?
— Тут надо отметить, что Мотя всегда был склонен к анализу. Умел качественно анализировать, кто как бьет, кто как разбегается, куда смотрит. Ну и все мы видели, что он со шпаргалочкой действует (перед серией пенальти Сафонов смотрел завернутую в его полотенце бумагу с разбором, как бьют игроки «Фламенго». — Ред.) — видимо, ему с этим помог тренерский штаб. Ну и мастерство Сафонова сказалось — без него тоже никуда.
— Вы шпаргалки используете перед пенальти?
— Ну да, на бутылках с водой записывал, кто как бьет. Чаще это делалось на кубковые матчи, где могла быть серия пенальти, когда бить их будет много игроков соперника. Так-то в обычных ситуациях, когда по ходу игры могут назначить пенальти, ты примерно знаешь, кто будет бить. И помнишь, как он может исполнить.
Вообще в последние годы знаете, какая тема пошла? Мы с ребятами иногда смеемся: «Он знает, что я знаю, что он знает» (смеется). Уже настолько наизучали друг друга вратари и бьющие, что, условно говоря, я знаю, что игрок будет бить вправо, он всегда туда бьет, а он знает, что я туда буду прыгать. Сначала в свое время вратари начали это изучать. А сейчас изучают и бьющие. Все всё знают. Уже такая психологическя тема пошла.
— Когда вы начинали играть в 2000-е годы, вратари так не изучали манеру пробития пенальти?
— Вообще такого не было. Всё было именно на интуиции.
— После того как Сафонов получил перелом по ходу той серии пенальти, верите, что по возвращении в строй он еще получит шанс отбить у Шевалье место в основе ПСЖ?
— Травмы всегда невовремя. Вообще, судя по тому, что я читал в прессе, местные журналисты и болельщики не были довольны Шевалье и до его декабрьской травмы, после которой Сафонов на несколько матчей оказался в основе. Так что посмотрим, как себя француз покажет теперь, когда Мотя травмировался. Хотя последний матч, в Суперкубке Франции против «Марселя», он провел хорошо — во всяком случае, тоже выиграл серию пенальти, взял два 11-метровых. Так что трудно что-то прогнозировать.
«Бывший тренер “Динамо” по физподготовке — профессионал, но есть нюансы в общении с людьми»
— Есть понимание, почему в прошлом году Валерию Карпину не удалось добиться успеха с «Динамо»?
— Нет, конечно. Надо внутри находиться, видеть тренировочный процесс, околофутбольные моменты. У кого-то футбольный, скажем так, момент. Я не думаю, что Валерий Георгиевич ушел только из-за футбольных моментов. Да, результат, прямо скажем, плохой. Но не думаю, что только в нем вся суть ухода.
— Много шума наделали слухи о конфликте ряда футболистов «Динамо» с Луисом Мартинесом, тренером по физподготовке из штаба Карпина. А ассистировавший Валерию Георгиевичу и сменивший его Ролан Гусев и вовсе раскритиковал испанца, оценив на двойку физическую готовность команды. Вы по опыту работы в «Ростове» что скажете об этом специалисте?
— Профессионал с большой буквы. Человек, который знает свое дело. Как мне кажется, у него только есть некий нюанс в коммуникации с людьми. Но у меня с ним никаких проблем не было — разошлись хорошо. Никто не заставляет с ним дружить, хорошо общаться. Но просто Луис — профессионал в каждой клеточке своего тела. Соответственно, от остальных требует того же. Но иногда подача бывает не всем понятной. То ли языковой барьер сказывается, то ли человек сам по себе такой. Не буду судить, хорошо это или плохо, но некие нюансы есть.
— Когда осенью случились скандалы вокруг Мартинеса в «Динамо», я изучил его прошлую биографию и удивился, что в «Ростове» с Карпиным Луис был только в его первое пришествие в клуб, в 2017—2021 годах, потом ушел с ним и Джонатаном Альбой в сборную России. Когда в марте 2022 года в связи с отстранением сборной от международных турниров, Карпину разрешили совмещать эту работу с клубной, он вернулся в «Ростов» вместе с Альбой и прихватил с собой Виктора Онопко, но без Мартинеса. Не знаете, почему до прошлогоднего прихода в «Динамо» Луис три года работал только в сборной?
— Если не ошибаюсь, то он по семейным обстоятельствам не мог вернуться тогда в «Ростов» с учетом всех транспортных дел, когда закрыт аэропорт и до той же Москвы можно только очень долго поездом ехать.
— Притом сколько «Ростову» с 2022 года приходится тратить сил и времени на поезда, каждый специалист по физподготовке был на счету.
— На самом деле мы и без Луиса работали полностью по его методичке. Благодаря этому заняли четвертое место в 2023 году, в следующем сезоне — седьмое. Его помощник Альваро остался в команде, он до сих пор работает в «Ростове». И продолжил делать то, что ранее делал Луис.
— У Карпина еще будет шанс поработать в топ-клубе? Он им воспользуется?
— Думаю, шанс точно будет. А воспользуется он этим или нет, никто не знает. В нашем футболе достаточно сложно что-то прогнозировать. Как мы знаем, топ-клубы не дают особого времени на то, чтобы добиться результата. В них тренеры меняются часто.
— Когда уходили из «Ростова» в 2024 году, чем тогдашний Карпин отличался от самого себя времен «Спартака»?
— Как по мне, самая важная разница — в «Ростове» он уже убил в себе игрока. В «Спартаке» этого еще не случилось — во всяком случае, в первые годы его работы там, в 2009—2010 годах.
— В чем это проявлялось?
— Даже в том, что он играл с нами в двусторонках на каждой тренировке. Ну и в целом анализ в «Ростове» был уже более глубоким — теоретические занятия, разбор игр. Это было и в «Спартаке», но в «Ростове» Валерий Георгиевич уже всё по полочкам раскладывал, всё было предельно понятно.
— Главным тренером «Спартака» назначили Хуана Карседо, работавшего в клубе в 2012 году помощником Унаи Эмери. Он тогда чем-то запомнился?
— Я его очень хорошо помню, но что-то конкретное сказать сложно. У меня тот период ассоциируется исключительно с Эмери. Понятно, что весь тренерский штаб что-то обсуждал за закрытыми дверями — тактику, стиль игры
— Чем те полгода при Эмери были интересны с вратарской точки зрения?
— Самое главное — игра ногами.
— Этого было больше, чем при Карпине?
— Валерий Георгиевич начал требовать играть ногами уже после Унаи. Я ведь прекрасно помню, как приехал на сбор при Эмери четвертым вратарем. А уже после сборов стал кандидатом в первые. Благодаря своим ногам. То есть по итогам нескольких товарищеских матчей на сборах Унаи начал видеть меня конкурентом Андрея Диканя, Артема Реброва. Как раз из-за ног.
— К этому надо готовиться нынешним вратарям «Спартака» Александру Максименко и Илье Помазуну, если представить, что Карседо предъявит им те же требования, что и Эмери?
— Да им не нужно готовиться — они и так прекрасно умеют играть ногами. По-моему, в последние годы при каждом тренере «Спартак» пытался выходить в атаку низом. Может быть, только в этом сезоне, когда Заба (Антон Заболотный. — Ред.) появлялся в составе, они удлиняли передачи. А так всё низом.
Алексей Фомин