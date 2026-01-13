Сергей Песьяков: В «Спартаке» Карпин начал требовать играть ногами после Эмери

— Профессионал с большой буквы. Человек, который знает свое дело. Как мне кажется, у него только есть некий нюанс в коммуникации с людьми. Но у меня с ним никаких проблем не было — разошлись хорошо. Никто не заставляет с ним дружить, хорошо общаться. Но просто Луис — профессионал в каждой клеточке своего тела. Соответственно, от остальных требует того же. Но иногда подача бывает не всем понятной. То ли языковой барьер сказывается, то ли человек сам по себе такой. Не буду судить, хорошо это или плохо, но некие нюансы есть.