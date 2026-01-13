Трансферная сага Баринова завершается. Он может стать игроком ЦСКА уже в ближайшие часы

Кажется, Дмитрий Баринов может сменить клуб уже в самое ближайшее время. История с его переходом в ЦСКА в качестве свободного агента летом становится неактуальной: армейцы хотят заполучить российского полузащитника как можно скорее.
О трансфере договорились на высшем уровне
Еще сегодня утром обсуждалось, предложит ли «Локомотив» своему капитану новый контракт. Баринов проходил медосмотр с командой и в интервью журналистам говорил, что остается в клубе как минимум до лета. При этом, по его словам, железнодорожники даже не предложили футболисту продлить соглашение.
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в ответном заявлении опроверг слова капитана, заявив, что его сторона просто отклонила предложение о четырехлетнем соглашении. Казалось, ничего принципиально нового в этой истории произойти не может: стороны так и будут обмениваться пикировками в СМИ, а летом Баринов перейдет в ЦСКА бесплатно.
Но ближе к вечеру стали появляться другие новости. Сначала «Локомотив» опубликовал сообщение о том, что получил новое предложение от ЦСКА и запустил новую стадию переговоров.
«В сложившейся ситуации “Локомотив” возобновил переговоры. Таким образом, клуб на данный момент принял решение не отправлять Дмитрия Баринова на сборы с командой до разрешения ситуации по переговорам», — сообщил в нем Ульянов.
Позже Telegram-канал Мутко Против, что трансфер Баринова согласован. По информации источника, железнодорожники получат около 200 миллионов рублей и бонусы, а вопрос по переходу «решался на самом высоком уровне». Позже журналист Андрей Панков подтвердил эту информацию. По его словам, переход согласовали руководитедь ЦСКА Максим Орешкин и глава РЖД Олег Белозеров, а их встреча состоялась в понедельник.
По данным «Чемпионата», игрок даже определился с номером в новой команде: он будет выступать с шестеркой на спине.
К концу дня появилось и официальное подтверждение: директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клубы достигли принципиальной договоренности, а футболист проходит медосмотр.
Интересен тот факт, что сумма трансфера составит порядка двух миллионов евро. Именно эту сумму армейский клуб получил от «Зенита» в качестве доплаты по обмену между Игорем Дивеевым и Лусиану Гонду. Так, за своего защитника ЦСКА получил сразу двух игроков основы.
«Если и уеду куда-то из “Локомотива”, то только в Европу»
Практически каждое трансферное окно сопровождалось новостями о возможном переходе Баринова в европейскую команду. Но игрок так и не добрался, хоть и очень хотел. Также не удалось ему и провести всю карьеру в одном клубе, как он и обещал летом 2024-го.
«Сейчас я тебе могу честно сказать — не перейду ни в один российский клуб. Если и уеду куда-то из “Локомотива”, то только в Европу. Пусть кому-то эти слова покажутся громкими, но это правда», — говорил он в интервью Sport24.
Баринов находится в системе «Локомотива» с 2012-го. Спустя три года после перехода из «Мастер-Сатурн» полузащитник дебютировал за основную команду в РПЛ. На данный момент футболист провел за красно-синих 274 матча, в которых забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. До красивой цифры в 300 игр дойти, вероятно, так и не получится. Но и легенда железнодорожников Дмитрий Лоськов тоже уходил, чтобы потом вернуться.
Максим Клементьев