Трансферная сага Баринова завершается. Он может стать игроком ЦСКА уже в ближайшие часы

Баринов находится в системе «Локомотива» с 2012-го. Спустя три года после перехода из «Мастер-Сатурн» полузащитник дебютировал за основную команду в РПЛ. На данный момент футболист провел за красно-синих 274 матча, в которых забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. До красивой цифры в 300 игр дойти, вероятно, так и не получится. Но и легенда железнодорожников Дмитрий Лоськов тоже уходил, чтобы потом вернуться.