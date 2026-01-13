Ричмонд
Гендиректор ЦСКА Бабаев: «Мы очень рады, что Баринов с нами»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход полузащитника Дмитрия Баринова.

Источник: РИА "Новости"

«Мы очень рады, что Дмитрий Баринов с нами. Это игрок, который не нуждается в представлении. На мой взгляд, он является символом характера, борьбы, самоотверженности — это ключевые качества, которые, возможно, среди других футбольных достоинств отходят на второй план, но они абсолютно незаменимы для любой команды. Футбольные же качества Дмитрия также наглядны уже много лет.

Отдельно хотелось бы поблагодарить высшее руководство ФК “Локомотив” за конструктивную позицию по отношению к Дмитрию, являющемуся безусловно одним из важнейших российских футболистов и лидером сборной страны.

Мы уверены, что вместе мы сможем решить самые большие задачи!» — цитирует Бабаева пресс-служба ЦСКА.

13 января «Локомотив» объявил о переходе Баринова в ЦСКА. Он подписал с армейцами контракт до конца сезона-2028/29. Он будет выступать за ЦСКА под 6-м номером.

Полузащитник является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матчей, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 Баринов стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).

После 18 туров «Локомотив» с 37 очками занимает третье место в РПЛ. ЦСКА идет четвертым в турнирной таблице — 36 очков.