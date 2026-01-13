Ричмонд
Семин о переходе Баринова: «ЦСКА проявил больше желания. А “Локомотив” — нет»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

Футболист подписал с армейцами контракт до конца сезона-2028/29. Он будет выступать за ЦСКА под 6-м номером.

«Это решение не только игрока, но и двух клубов. Одни не стали задерживать Баринова, другие очень хотели его видеть у себя в команде. А результат, кто оказался прав, будет в турнирной таблице в конце сезона. Правильно это неправильно — никто не скажет. ЦСКА проявил больше желания, видел Баринова в переделанной роли. А “Локомотив”, видимо, нет. Они не видели Дмитрия чересчур важным игроком. И важно решение самого игрока, в каком клубе он хочет выступать», — сказал Семин «СЭ».

Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).