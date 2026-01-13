Семин о переходе Баринова: «ЦСКА проявил больше желания. А “Локомотив” — нет»

«Это решение не только игрока, но и двух клубов. Одни не стали задерживать Баринова, другие очень хотели его видеть у себя в команде. А результат, кто оказался прав, будет в турнирной таблице в конце сезона. Правильно это неправильно — никто не скажет. ЦСКА проявил больше желания, видел Баринова в переделанной роли. А “Локомотив”, видимо, нет. Они не видели Дмитрия чересчур важным игроком. И важно решение самого игрока, в каком клубе он хочет выступать», — сказал Семин «СЭ».