Зобнин: «Мне предложили контракт и я в тот же день согласился. Люблю “Спартак” и готов закончить здесь карьеру»

«Все готовы к плодотворным сборам, назад не оглядываемся.
Знаю, что Карседо работал в “Пафосе”, становился чемпионом, работал с Эмери. Хотим начать сборы с позитивом.
Продление контракта? Меня вызвали в офис, предложили условия, и я в тот же день согласился. Я люблю “Спартак” и не хочу ничего менять. Готов закончить здесь карьеру.
Всегда хотелось бы усилений. Но именно усилений, чтобы футболист реально усилил “Спартак”, — передает слова Зобнина корреспондент Sport24 Андрей Бабич.
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопросы накануне зимних сборов. На прошлой неделе красно-белых возглавил экс-тренер «Пафоса» Хуан Карседо, который уже работал в московском клубе в 2012 году в штабе Унаи Эмери.
