Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
20:30
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.15
П2
4.30
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.65
П2
2.02
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.75
П2
4.90
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
5
:
Кремонезе
0
П1
X
П2

Зобнин: «Мне предложили контракт и я в тот же день согласился. Люблю “Спартак” и готов закончить здесь карьеру»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопросы накануне зимних сборов. На прошлой неделе красно-белых возглавил экс-тренер «Пафоса» Хуан Карседо, который уже работал в московском клубе в 2012 году в штабе Унаи Эмери.

Источник: Sport24

«Все готовы к плодотворным сборам, назад не оглядываемся.

Знаю, что Карседо работал в “Пафосе”, становился чемпионом, работал с Эмери. Хотим начать сборы с позитивом.

Продление контракта? Меня вызвали в офис, предложили условия, и я в тот же день согласился. Я люблю “Спартак” и не хочу ничего менять. Готов закончить здесь карьеру.

Всегда хотелось бы усилений. Но именно усилений, чтобы футболист реально усилил “Спартак”, — передает слова Зобнина корреспондент Sport24 Андрей Бабич.