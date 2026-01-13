Зобнин: «Мне предложили контракт и я в тот же день согласился. Люблю “Спартак” и готов закончить здесь карьеру»

«Все готовы к плодотворным сборам, назад не оглядываемся.



Знаю, что Карседо работал в “Пафосе”, становился чемпионом, работал с Эмери. Хотим начать сборы с позитивом.



Продление контракта? Меня вызвали в офис, предложили условия, и я в тот же день согласился. Я люблю “Спартак” и не хочу ничего менять. Готов закончить здесь карьеру.



Всегда хотелось бы усилений. Но именно усилений, чтобы футболист реально усилил “Спартак”, — передает слова Зобнина корреспондент Sport24 Андрей Бабич.