Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
20:30
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.15
П2
4.30
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.65
П2
2.02
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.75
П2
4.90
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
5
:
Кремонезе
0
П1
X
П2

Дмитриев: «Мы будем делать все, чтобы побеждать в каждом матче. “Спартаку” нужно улучшать положение в таблице»

Вингер «Спартака» Игорь Дмитриев заявил, что команда будет делать все возможное для победы в каждом матче во второй части сезона-2025/26.

Источник: spartak.com

После 19 туров красно-белые занимают 6-е место в таблице РПЛ, отставая от лидера «Краснодара» на 11 очков. На прошлой неделе москвичей возглавил экс-тренер «Пафоса» Хуан Карседо, который уже работал в московском клубе в 2012 году в штабе Унаи Эмери.

«Мы будем делать все, чтобы побеждать в каждом матче, нам нужно улучшать положение в таблице. Сейчас у меня больше уверенности, на прошлом сборе было волнение. Я уже достаточно сыграл и уверен, что могу себя показать.

Знаю, что Карседо работал в штабе Эмери, а это тренер, который всем известен. Ожидания положительные», — передает слова Дмитриева корреспондент Sport24 Андрей Бабич.