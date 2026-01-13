Дмитриев: «Мы будем делать все, чтобы побеждать в каждом матче. “Спартаку” нужно улучшать положение в таблице»

После 19 туров красно-белые занимают 6-е место в таблице РПЛ, отставая от лидера «Краснодара» на 11 очков. На прошлой неделе москвичей возглавил экс-тренер «Пафоса» Хуан Карседо, который уже работал в московском клубе в 2012 году в штабе Унаи Эмери.
«Мы будем делать все, чтобы побеждать в каждом матче, нам нужно улучшать положение в таблице. Сейчас у меня больше уверенности, на прошлом сборе было волнение. Я уже достаточно сыграл и уверен, что могу себя показать.
Знаю, что Карседо работал в штабе Эмери, а это тренер, который всем известен. Ожидания положительные», — передает слова Дмитриева корреспондент Sport24 Андрей Бабич.