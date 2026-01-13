Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
20:30
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.15
П2
4.30
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.65
П2
2.02
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.75
П2
4.90
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
5
:
Кремонезе
0
П1
X
П2

Аутсайдер РПЛ купил колумбийского защитника

Джон Паласиос перешел в «Оренбург» из «Индепендьенте Медельин».

Источник: ФК «Оренбург»

Колумбийский защитник Джон Паласиос перешел в «Оренбург». Об этом сообщается на сайте клуба РПЛ.

Срок соглашения с 26-летним футболистом не уточняется.

Всю карьеру Паласиос выступал на родине за местные клубы: «Леонес Итагуи», «Америка де Кали», «Депортиво Перейра», «Интер де Богота» и «Индепендьенте Медельин».

По данным Transfermarkt, «Оренбург» заплатил за Паласиоса «Индепендьенте Медельин» €510 тыс.

Паласиос стал первым легионером из Колумбии в истории «Оренбурга».

Перед зимним перерывом «Оренбург» расположился на предпоследнем, 15-м месте в РПЛ. На счету команды 12 очков в 18 турах.