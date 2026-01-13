Джанашия — об уходе Баринова в ЦСКА: «Мог стать легендой “Локо”, как Мальдини в “Милане”»

«Это большая потеря для “Локомотива”. Он хороший игрок и я не знаю, почему его отпустили. Я знал, что он хотел перейти, но не думал, что уйдет после стольких лет в клубе. Не знаю, что там случилось. Но это очень плохо. Если бы Дмитрий остался в команде еще на пару лет, он стал бы легендой клуба, как Мальдини в “Милане”», — сказал Джанашия «СЭ».