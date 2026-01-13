Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
20:30
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.15
П2
4.40
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.65
П2
2.01
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.75
П2
4.90
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
5
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Сельта
1
П1
X
П2

Гурцкая: «“Зенит” пустил пыль в глаза общественности, что продал Жерсона за 27 млн. У “Крузейро” таких денег нет»

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что озвученная сумма трансфера полузащитника Жерсона из «Зенита» в «Крузейро» не соответствует действительности.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что «Крузейро» заплатит за 28-летнего игрока 27 миллионов евро плюс еще 3 миллиона в виде возможных бонусов. Эта покупка стала рекордной для бразильского футбола.

— Ситуация такая: реальные деньги — в районе 10 миллионов. Все остальные активы-футболисты очень сильно раздутые, и бонусы, которые практически невозможно достать. Но на бумаге это выглядит — если все срастется, мы полетим на Марс, «Крузейро» станет трехкратным чемпионом Бразилии и вот эта молодежь выстрелит, то через 4−5 лет будет кэшбек. Сейчас это просто провал.

«Зенит» пошел по своему пути, чтобы показать всей общественности на бумаге, как обычно, пустить пыль в глаза, что мы его продали за 27 миллионов. У «Крузейро» таких денег, во-первых, нет. Здесь главное преподнести, что мы не «попали» на этом трансфере. В ситуации с Юри Алберто «Зенит» сработал хорошо — появился Педро. Мантуан тоже приносит пользу. Сейчас они могут проделать все то же самое: они на бумаге покажут трех футболистов, которые идут в связке, пускай за раздутые деньги. Но если из этих трех-четырех игроков один выстрелит, а вероятность того, что молодой бразилец выстрелит, очень велика на самом деле…

— То есть ты тоже считаешь это успехом?

— Был бы неуспех, была бы полная жопа, провал, если бы пришлось отпустить бесплатно. Сейчас избавиться от Жерсона — получилась хорошая идея, — сказал Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!».

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше