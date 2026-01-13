Гурцкая: «“Зенит” пустил пыль в глаза общественности, что продал Жерсона за 27 млн. У “Крузейро” таких денег нет»

Ранее сообщалось, что «Крузейро» заплатит за 28-летнего игрока 27 миллионов евро плюс еще 3 миллиона в виде возможных бонусов. Эта покупка стала рекордной для бразильского футбола.
— Ситуация такая: реальные деньги — в районе 10 миллионов. Все остальные активы-футболисты очень сильно раздутые, и бонусы, которые практически невозможно достать. Но на бумаге это выглядит — если все срастется, мы полетим на Марс, «Крузейро» станет трехкратным чемпионом Бразилии и вот эта молодежь выстрелит, то через 4−5 лет будет кэшбек. Сейчас это просто провал.
«Зенит» пошел по своему пути, чтобы показать всей общественности на бумаге, как обычно, пустить пыль в глаза, что мы его продали за 27 миллионов. У «Крузейро» таких денег, во-первых, нет. Здесь главное преподнести, что мы не «попали» на этом трансфере. В ситуации с Юри Алберто «Зенит» сработал хорошо — появился Педро. Мантуан тоже приносит пользу. Сейчас они могут проделать все то же самое: они на бумаге покажут трех футболистов, которые идут в связке, пускай за раздутые деньги. Но если из этих трех-четырех игроков один выстрелит, а вероятность того, что молодой бразилец выстрелит, очень велика на самом деле…
— То есть ты тоже считаешь это успехом?
— Был бы неуспех, была бы полная жопа, провал, если бы пришлось отпустить бесплатно. Сейчас избавиться от Жерсона — получилась хорошая идея, — сказал Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!».