Дзюба — об уходе Баринова из «Локо»: «Вообще непонятно, что происходит в этом клубе…»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» прокомментировал трансфер полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

13 января футболист подписал с армейцами контракт до конца сезона-2028/29.

— Удивляет, что у «Локомотива» уходит лидер?

— Не удивляет. Когда я увидел все изнутри, то в принципе ничему не удивляюсь. Мне кажется, что вообще непонятно, что происходит в этом клубе. Не общался с Димой. Он взрослый парень, сам решает. С одной стороны, не удивила, а с другой — удивила ситуация с «Локомотивом». Удивило, что ЦСКА его так сильно захотел и все для этого сделал. Будет интересно посмотреть на Диму в форме ЦСКА, потому что он всю жизнь ассоциировался с «Локомотивом», — сказал Дзюба.

Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).