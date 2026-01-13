Агент Баринова объяснил решение футболиста перейти в ЦСКА: «Деньги вообще не имели какого-то значения»

— Конечно, нет. Деньги вообще не имели какого-то значения. Решение по поводу Баринова было принято давно, когда «Локомотив» с другим генеральным директором выставил Дмитрия на трансфер. Потом была долгая история после этого — предыдущее руководство этот трансфер не согласовало и сделало предложение с зарплатой на 40 процентов ниже. Эта ситуация длилась долгое время. Тогда внутри себя Дмитрий принял решение об уходе, но это было тяжело для него.