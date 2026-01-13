Агент Баринова объяснил решение футболиста перейти в ЦСКА: «Деньги вообще не имели какого-то значения»

— Поблагодарил бы представителей двух клубов. Ситуация была не самая простая, как минимум в медийном плане. Нужно было, чтобы интересы двух клубов совпали. В итоге все решили с взаимным уважением друг к другу.
— Можно ли говорить, что трансфер Жерсона в «Крузейро» косвенно помог Дмитрию перейти в ЦСКА уже зимой?
— Даже если бы я знал сумму этого трансфера, с моей стороны было бы неправильно и некорректно комментировать. ЦСКА — стабильный клуб в плане финансов. Даже деньги от «Зенита» за Дивеева никак не повлияли на переход Дмитрия в ЦСКА. Армейцы способны решать трансферные задачи абсолютно спокойно и без оглядки на денежные поступления.
— Почему все-таки Баринов ушел из «Локомотива»? Все дело в зарплате?
— Конечно, нет. Деньги вообще не имели какого-то значения. Решение по поводу Баринова было принято давно, когда «Локомотив» с другим генеральным директором выставил Дмитрия на трансфер. Потом была долгая история после этого — предыдущее руководство этот трансфер не согласовало и сделало предложение с зарплатой на 40 процентов ниже. Эта ситуация длилась долгое время. Тогда внутри себя Дмитрий принял решение об уходе, но это было тяжело для него.
— Челестини хотел, чтобы Баринов пришел в ЦСКА именно зимой?
— Мнение тренера однозначно учитывалось, потому что это важно. Думаю, трансфер Баринова точно согласовали с Челестини. Уверен, что Фабио поддержал переход Дмитрия, — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».