«Локомотив» не сдержал слово, а ЦСКА повел себя профессионально". Интервью представителя Баринова

Дело не в деньгах, а в отношении клуба в той ситуации. Менеджмент может меняться, но, как нам показалось, высшее руководство должно было проявить больше внимания к этому вопросу. Особенно с учетом того, что Дима — не просто игрок, а воспитанник и капитан команды. Когда мы общались с Борисом Борисовичем, решение уже было окончательно принято, и изменить его было невозможно. Еще раз подчеркну: финансовый аспект здесь не был ключевым.