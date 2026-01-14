Ричмонд
Футбол. Германия
13.01
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.05
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.10
П2
10.50
Футбол. Германия
20:30
Вольфсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.82
П2
4.15
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

«Не диалог, а базар»: ушедшего в ЦСКА Баринова сравнили с Дональдом Трампом

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников пристыдил ушедшего в московский ЦСКА Дмитрия Баринова за слова, что он в России будет играть только в составе «Локомотива». Слова специалиста приводит «Советский спорт».

Источник: РИА "Новости"

«За базаром надо следить. Потому что это уже не диалог, а базар! Вот здесь, мягко скажем, он неправ. Он напоминает мне Дональда Трампа, который слово дает, а потом его забирает. Хорошо, что Баринов переходит не в Гренландию», — заявил он.

13 января ЦСКА официально объявил о переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива». Контракт с 27-летним футболистом подписан до конца сезона 2028/29. Баринов получил в команде 6-й игровой номер и в день перехода отправился вместе с новым клубом на тренировочный сбор в Абу-Даби.

29-летний Баринов в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17-ти проведенных матчах Российской премьер-лиги.

РПЛ ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).