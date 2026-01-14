«Не диалог, а базар»: ушедшего в ЦСКА Баринова сравнили с Дональдом Трампом

«За базаром надо следить. Потому что это уже не диалог, а базар! Вот здесь, мягко скажем, он неправ. Он напоминает мне Дональда Трампа, который слово дает, а потом его забирает. Хорошо, что Баринов переходит не в Гренландию», — заявил он.