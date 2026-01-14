«После разговора с Карпиным час смотрел в одну точку и думал: “Мне это снится?” Большое интервью Дзюбы

— Мы хорошо снимаем такие фильмы. И военные тоже. Отчасти потому, что это правда — так ведь все было на самом деле. В то время ты либо шел по такому пути, либо мог вообще исчезнуть. Историю нужно помнить. Хорошо, что нам это показывают без приукрашивания. Это сейчас у тебя есть выбор — можешь стать кем угодно. А тогда очень мало было вариантов, особенно если ты из глубинки. Куда-то вырваться было очень тяжело. Поэтому это хорошие фильмы, которые многое показывают. Понятно, что образ героев выстроен так, что мы им сопереживаем. Но по большому счету кто из нас не хотел бы такой братвой ходить, быть крутыми? Мне кажется, все пацаны в детстве мечтали о своей банде, бригаде.