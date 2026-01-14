Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.45
П2
10.50
Футбол. Германия
20:30
Вольфсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.73
П2
4.24
Футбол. Германия
22:30
Кельн
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
10.75
X
7.50
П2
1.30
Футбол. Германия
22:30
Хоффенхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.03
П2
4.00
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.96
П2
4.40
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.00
П2
18.00

Романов останется в «Спартаке» по инициативе Карседо: «Он проделал хорошую работу»

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал о готовности продолжать сотрудничество с Вадимом Романовым, который ранее занимал пост и. о. главного тренера.

Источник: РИА "Новости"

«Романов остается в тренерском штабе. Это было мое желание. Он хорошо знает команду, вовлечен в работу. Ребров тоже будет нам помогать.

Вчера мы общались лично, до этого дозванивались. На мой взгляд, он проделал хорошую работу в “Спартаке”, — передает слова Карседо корреспондент Sport24 Андрей Бабич.