«Романов остается в тренерском штабе. Это было мое желание. Он хорошо знает команду, вовлечен в работу. Ребров тоже будет нам помогать.
Вчера мы общались лично, до этого дозванивались. На мой взгляд, он проделал хорошую работу в “Спартаке”, — передает слова Карседо корреспондент Sport24 Андрей Бабич.
Романов останется в «Спартаке» по инициативе Карседо: «Он проделал хорошую работу»
Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал о готовности продолжать сотрудничество с Вадимом Романовым, который ранее занимал пост и. о. главного тренера.
«Романов остается в тренерском штабе. Это было мое желание. Он хорошо знает команду, вовлечен в работу. Ребров тоже будет нам помогать.