Романов останется в «Спартаке» по инициативе Карседо: «Он проделал хорошую работу»

«Романов остается в тренерском штабе. Это было мое желание. Он хорошо знает команду, вовлечен в работу. Ребров тоже будет нам помогать.



Вчера мы общались лично, до этого дозванивались. На мой взгляд, он проделал хорошую работу в “Спартаке”, — передает слова Карседо корреспондент Sport24 Андрей Бабич.