Карседо назвал боеспособным состав «Спартака»

5 января красно-белые объявили о подписании контракта с 52-летним испанским специалистом до лета 2028 года.
— У нас очень хороший и боеспособный состав. Мы должны объединить команду, чтобы показывать хороший, зрелищный и атакующий футбол. Надо найти баланс между атакой и обороной. Надо улучшать положение в таблице.
Какую схему я вижу на поле? Я работал с разными схемами. Самая частая — схема с 4 защитниками. Но мне надо лучше познакомиться с футболистами. Для меня важны не сами цифры, а то с каким настроем мы выходим на поле.
После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.