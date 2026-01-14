Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.45
П2
10.50
Футбол. Германия
20:30
Вольфсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.73
П2
4.24
Футбол. Германия
22:30
Кельн
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
10.75
X
7.50
П2
1.30
Футбол. Германия
22:30
Хоффенхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.03
П2
4.00
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.96
П2
4.40
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.00
П2
18.00

Карседо назвал боеспособным состав «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил состав московской команды.

Источник: ФК Спартак

5 января красно-белые объявили о подписании контракта с 52-летним испанским специалистом до лета 2028 года.

— У нас очень хороший и боеспособный состав. Мы должны объединить команду, чтобы показывать хороший, зрелищный и атакующий футбол. Надо найти баланс между атакой и обороной. Надо улучшать положение в таблице.

Какую схему я вижу на поле? Я работал с разными схемами. Самая частая — схема с 4 защитниками. Но мне надо лучше познакомиться с футболистами. Для меня важны не сами цифры, а то с каким настроем мы выходим на поле.

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.