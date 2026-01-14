Кахигао назвал задачи «Спартака» на остаток сезона: «Именно такой подход считаю правильным»

Красно-белые после 19 туров занимают в РПЛ 6-е место, отставая от лидера «Краснодара» на 11 очков, а от топ-3 — на 8. В Пути РПЛ Кубка России москвичи вышли в полуфинал, где сыграют против столичного «Динамо».
«Если быть честным, мы должны выиграть следующий матч и потом идти дальше. Именно такой подход считаю правильным.
Да, у нас есть полуфинал Кубка, это важно. Чемпионство в РПЛ будет выиграть сложно, мы на 6 месте. Даже 10 побед может не хватить», — передает слова Кахигао корреспондент Sport24 Андрей Бабич.