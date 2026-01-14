Кахигао рассказал, почему именно Карседо возглавил «Спартак»

— Для нас было ясно, что не будем продолжать работу со Станковичем. Решение о продлении Деяна было принято техническим комитетом, куда вхожу и я. Если посмотрите на количество спортивных директоров, тренеров за последние годы, важна стабильность. Результаты Деяна не были теми, которых мы ожидали. Фактор работы с Карседо в «Арсенале» тоже важен. Я видел качество тренировок, коммуникации с футболистами своими глазами. У нас был большой список тренеров. Важным было то, поедет ли специалист, есть ли у него контракт. Есть много тренеров, которые не хотели ехать в Россию. Поэтому нужно было выбрать лучший вариант. Одним из факторов также было то, был ли тренер успешен, выигрывал ли он трофеи. С Эмери он выигрывал Лигу Европы три раза. Для меня это тоже было важным. Мы смотрели и российских тренеров. Карседо был тренером, которого я хотел, и руководство полностью поддержало его. Правильное это решение или нет, посмотрим.