Аутсайдер РПЛ купил аргентинского полузащитника

Пуэбла — воспитанник аргентинского «Расинга», также выступал за молодежную команду «Бока Хуниорс». С января 2023 года он играл за «Институто». За основную команду этого клуба футболист провел 70 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал четыре голевые передачи.