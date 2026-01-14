Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.40
П2
10.50
Футбол. Германия
20:30
Вольфсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.76
П2
4.37
Футбол. Германия
22:30
Кельн
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
10.50
X
7.44
П2
1.30
Футбол. Германия
22:30
Хоффенхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.04
П2
4.00
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.95
П2
4.40
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.00
П2
18.00

Аутсайдер РПЛ купил аргентинского полузащитника

«Оренбург» пополнил состав аргентинским полузащитником Дамианом Пуэблой. 23-летний футболист перешел в российский клуб из аргентинского «Институто», срок его контракта не раскрывается.

Источник: ФК "Оренбург"

Футбольный клуб «Оренбург» объявил о подписании контракта с аргентинским полузащитником Дамианом Пуэблой. 23-летний игрок перешел из аргентинского «Институто».

Срок соглашения с российским клубом не называется.

По данным Transfermarkt, «Оренбург» заплатил за игрока €860 тыс.

Пуэбла — воспитанник аргентинского «Расинга», также выступал за молодежную команду «Бока Хуниорс». С января 2023 года он играл за «Институто». За основную команду этого клуба футболист провел 70 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал четыре голевые передачи.

«Оренбург» в текущем сезоне РПЛ после 18 туров находится на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков.