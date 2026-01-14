Ричмонд
Капитан второй команды «Зенита» перешел в клуб РПЛ

«Крылья Советов» усилили середину поля, подписав контракт с 21-летним полузащитником Кириллом Столбовым. Соглашение с воспитанником «Зенита» рассчитано до конца 2029 года.

Источник: ТАСС

Столбов является воспитанником петербургского футбола и с 15 лет находился в системе «Зенита». В сезоне 2025 года он был капитаном «Зенита-2», в 22 матчах забив 6 мячей и отдав 8 результативных передач.

За главную команду «Зенита» Столбов дебютировал в мае 2022 года, а также выступал на правах аренды за «Енисей», «Ростов» и «Черноморец». Футболист вызывался в юношеские и молодежные сборные России.

«Крылья Советов» в текущем сезоне РПЛ после 18 туров занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.