Капитан второй команды «Зенита» перешел в клуб РПЛ

Столбов является воспитанником петербургского футбола и с 15 лет находился в системе «Зенита». В сезоне 2025 года он был капитаном «Зенита-2», в 22 матчах забив 6 мячей и отдав 8 результативных передач.
За главную команду «Зенита» Столбов дебютировал в мае 2022 года, а также выступал на правах аренды за «Енисей», «Ростов» и «Черноморец». Футболист вызывался в юношеские и молодежные сборные России.
«Крылья Советов» в текущем сезоне РПЛ после 18 туров занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.