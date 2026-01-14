Ричмонд
Самый дорогой российский футболист рассказал о своей зарплате

Самый дорогой российский футболист Алексей Батраков, выступающий за московский «Локомотив», рассказал о своей зарплате. Его цитирует «Советский Спорт».

Источник: РИА "Новости"

20-летний Батраков отметил, что изучил контракт, прежде чем подписать его, но зарплата не играет для него решающей роли. «Цифры сейчас особо не важны для меня. Были предложения из других российских клубов, но пока я сильно не гонюсь за этим, гонюсь за футболом», — заявил он.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Батраков принял участие в 17 матчах в составе «Локомотива». В них полузащитник забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач. В данный момент Батраков возглавляет гонку бомбардиров РПЛ.

В декабре сообщалось, что Батраков, являющийся самым дорогим из российских футболистов, подорожал еще больше. Портал Transfrermarkt оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов евро.

Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше