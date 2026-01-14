Самый дорогой российский футболист рассказал о своей зарплате

20-летний Батраков отметил, что изучил контракт, прежде чем подписать его, но зарплата не играет для него решающей роли. «Цифры сейчас особо не важны для меня. Были предложения из других российских клубов, но пока я сильно не гонюсь за этим, гонюсь за футболом», — заявил он.