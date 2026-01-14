Дмитрий Губерниев: «Дзюба — “Промокашка” наших дней. Уместно ли сравнивать Божий дар актера Бортника с футболистом — это вопрос»

Ранее Дзюба заявил: «Где такое видано, как у нас, чтобы Губерниев 17 видов спорта обозревал? Он футбол вообще не понимает, смотрел его 1 или 2 раза. Я тоже могу балет смотреть, но не понимаю нюансов».
«Я хочу сказать, что Артем Дзюба, он как “Промокашка” наших дней. “Промокашку” играл Иван Бортник — прекрасный актер, народный артист, артист “Театра на Таганке”, друг Высоцкого. И уместно ли сравнивать Божий дар актера с футболистом — это вопрос.
Артема я нежно люблю. Он прекрасен. Славный малый», — сказал Губерниев.
«Промокашка» — бандит из советского сериала «Место встречи изменить нельзя», который является экранизацией романа братьев Вайнеров «Эра милосердия», мелкий преступник, член банды «Черная кошка».