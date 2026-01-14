Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
0
:
Парма
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.12
П2
12.25
Футбол. Германия
1-й тайм
Вольфсбург
0
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.60
П2
4.44
Футбол. Германия
22:30
Кельн
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
11.00
X
7.75
П2
1.30
Футбол. Германия
22:30
Хоффенхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.04
П2
4.00
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.94
П2
4.40
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
17.00

Дмитрий Губерниев: «Дзюба — “Промокашка” наших дней. Уместно ли сравнивать Божий дар актера Бортника с футболистом — это вопрос»

Комментатор Дмитрий Губерниев сравнил нападающего «Акрона» Артема Дзюбу с героем сериала «Место встречи изменить нельзя».

Источник: РИА "Новости"

Ранее Дзюба заявил: «Где такое видано, как у нас, чтобы Губерниев 17 видов спорта обозревал? Он футбол вообще не понимает, смотрел его 1 или 2 раза. Я тоже могу балет смотреть, но не понимаю нюансов».

«Я хочу сказать, что Артем Дзюба, он как “Промокашка” наших дней. “Промокашку” играл Иван Бортник — прекрасный актер, народный артист, артист “Театра на Таганке”, друг Высоцкого. И уместно ли сравнивать Божий дар актера с футболистом — это вопрос.

Артема я нежно люблю. Он прекрасен. Славный малый», — сказал Губерниев.

«Промокашка» — бандит из советского сериала «Место встречи изменить нельзя», который является экранизацией романа братьев Вайнеров «Эра милосердия», мелкий преступник, член банды «Черная кошка».