Слуцкий назвал Заболотного лучшим форвардом в мире по конкретному компоненту: «Даже Холанд так хорошо не сделает»

«Ну, скажем так, здесь ценятся большие нападающие. Например, Заболотный. Вообще, если нужно разбежаться лицом к своим воротам и чиркнуть мяч, это лучший нападающий в мировом футболе по этому компоненту. Лучше человека, который чиркает мяч, разбегаясь к своим воротам, не существует в мире.



Когда ты бежишь лицом к своим воротам, прыгаешь и чиркаешь мяч, даже, я не знаю, Холанд этого не сделает лучше, чем Заболотный», — отметил Слуцкий.