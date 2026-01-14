«Ну, скажем так, здесь ценятся большие нападающие. Например, Заболотный. Вообще, если нужно разбежаться лицом к своим воротам и чиркнуть мяч, это лучший нападающий в мировом футболе по этому компоненту. Лучше человека, который чиркает мяч, разбегаясь к своим воротам, не существует в мире.
Когда ты бежишь лицом к своим воротам, прыгаешь и чиркаешь мяч, даже, я не знаю, Холанд этого не сделает лучше, чем Заболотный», — отметил Слуцкий.
Слуцкий назвал Заболотного лучшим форвардом в мире по конкретному компоненту: «Даже Холанд так хорошо не сделает»
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в выпуске шоу FONtour «Вдали от дома» заявил, что форвард «Спартака» Антон Заболотный смог бы заиграть в Китае и является лучшим нападающим в мире в одном конкретном компоненте игры, превосходя даже звезду «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
