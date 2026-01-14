«Деньги — не главная мотивация». Карседо — о Дзюбе, Эмери и чемпионстве «Спартака»

Кахигао: — Цель — выиграть каждый матч. Выиграем этот — будем думать о следующем, — ответил спортивный директор. — Зачастую ты смотришь на самую вершину горы, но даже не доходишь до ее середины. Кубок тоже очень важен. У нас только два турнира в сезоне. Сложно ли финишировать первыми? Конечно. Сейчас мы шестые. Возможно, даже десяти побед будет недостаточно [для чемпионства]. Нам нужно улучшать результаты. Будем отталкиваться от матча с «Сочи». Нам предстоит еще много работы. Наши результаты недостаточно хороши: для клуба, владельцев, фанатов, для меня. Иногда ты можешь думать об одной цели, но ты забываешь о первом шаге к этому.