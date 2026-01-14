«Деньги — не главная мотивация». Карседо — о Дзюбе, Эмери и чемпионстве «Спартака»

14 января «Спартак» представил журналистам нового главного тренера — Хуана Карлоса Карседо. Испанский специалист вместе со спортивным директором Франсисом Кахигао ответил на вопросы журналистов.
Мы понимаем, куда попали. Знаем, что такое «Спартак»
Кахигао: — Сегодня важный день для «Спартака». — Мы представляем нашего нового главного тренера. Он пришел из «Пафоса», где у него был успешный период. Мы вместе с ним работали в «Арсенале». Для меня честь представить его вам как главного тренера.
Карседо: — Я рад стать частью спартаковской семьи. Хочу поблагодарить руководство, Фрэнсиса Кахигао, с которым у нас хорошие отношения.
— Хуан Карлос, в чем заключается ваша отличительная черта как тренера?
Карседо: — Я много работал с Унаи Эмери, это сильно повлияло на меня. Но у меня есть свои идеи. Я хочу видеть привлекательный футбол. Понимаю, где я нахожусь — насколько большой этот клуб.
— С кем вы общались перед назначением? Был ли разговор с Павлом Ждановым, о котором мы, например, ничего не знаем, но при этом именно он руководит «Спартаком»?
Карседо: — Эти два дня у меня были загружены. Мы встречались [с Ждановым]. Сейчас мы вместе с руководством, тренерским штабом, командой и болельщиками должны объединиться, чтобы вернуть «Спартак» на место, которое он должен занимать. Нужно работать.
— Вы точно понимаете масштаб давления, которое вас ожидает? Уверены, что справитесь? Даже Деян Станкович не смог…
Карседо: — Я давно работаю в футболе, и мне повезло это делать с Эмери на самом высоком уровне. У меня хорошие отношения практически со всеми футболистами, с кем я сталкивался. Многие из них звезды. Не могу однозначно сказать, что успех будет и здесь. Но наша задача — сделать все для этого. Мы понимаем, куда попали, что это большой и самый успешный клуб России.
— РПЛ выигрывали только четыре тренера из дальнего зарубежья. Испанцев среди них нет. У вас есть объяснение, почему испанцам тяжело в России?
Карседо: — Могу сказать, что мы постараемся эту статистику исправить. Хотим завоевать здесь трофей.
— Каких ошибок 2012 года вы не повторите?
Карседо: — Это был наш первый заграничный клуб. В тот момент не хватило опыта. Сейчас он есть, мы поработали в Европе. Поэтому ситуация другая. Думаю, это поможет нам улучшить результаты клуба.
Если у Карседо не получится, я буду за это отвечать
— Была ли скорректирована цель на сезон в связи с назначением Карседо? Какая она теперь?
Кахигао: — Цель — выиграть каждый матч. Выиграем этот — будем думать о следующем, — ответил спортивный директор. — Зачастую ты смотришь на самую вершину горы, но даже не доходишь до ее середины. Кубок тоже очень важен. У нас только два турнира в сезоне. Сложно ли финишировать первыми? Конечно. Сейчас мы шестые. Возможно, даже десяти побед будет недостаточно [для чемпионства]. Нам нужно улучшать результаты. Будем отталкиваться от матча с «Сочи». Нам предстоит еще много работы. Наши результаты недостаточно хороши: для клуба, владельцев, фанатов, для меня. Иногда ты можешь думать об одной цели, но ты забываешь о первом шаге к этому.
— Почему вы выбрали именно Карседо? По каким критериям?
Кахигао: — Было ясно, что мы не будем продолжать работу со Станковичем. Решение о продлении Деяна было принято техническим комитетом, куда вхожу и я. Посмотрите на количество спортивных директоров, тренеров за последние годы. Важна стабильность. Результаты Деяна — не то, что мы ожидали. Фактор работы с Карседо в «Арсенале» тоже важен. Я видел качество тренировок, уровень коммуникации с футболистами.
У нас был большой список тренеров. Важные факторы — поедет ли сюда специалист, есть ли у него [действующий] контракт. Есть много тех, кто не хотел ехать в Россию. Поэтому нужно было выбрать лучший вариант. Учитывали и то, был ли человек успешен, выигрывал ли он трофеи. Например, Карседо вместе с Эмери побеждал в Лиге Европы три раза.
Мы рассматривали и российских специалистов. Но Карседо — тот, кого я хотел, и руководство поддержало его кандидатуру. Правильное это решение или нет, посмотрим.
— Ровно год назад вы возглавили спортивное направление «Спартака». Подведите итоги. Какова ваша степень ответственности?
Кахигао: — Спортивный директор, конечно, ответственен. Как и тренер, футболисты, руководство. Что касается Станковича, то он уже работал, когда я пришел. У команды был определенный стиль. Игроки приходили, уходили. Сейчас у нас сбалансированная команда. Когда меня назначили, было 11 игроков, у которых заканчивались контракты… Никогда с таким не сталкивался! Нужно думать не только о короткой перспективе, но и наперед.
— Если у нового главного тренера не получится, кто понесет ответственность?
Кахигао: — Если у Карседо не получится, я буду за это отвечать.
У «Спартака» лучшие болельщики
— Есть ли у вас план, как сделать «Спартак» чемпионом?
Карседо: — Это сложно, раньше испанцам этого не удавалось. Но наша задача — убедить команду поверить в нас и наши методы. Уверен, нам это по силам.
— Почему вы не можете сказать, что ваша главная мотивация — деньги?
Карседо: — «Спартак» знают везде. Это известная команда. Да, «Пафос» играет в Лиге чемпионов, и там все было хорошо, меня любили. Но предложение «Спартака» было не единственным, «Пафос» предлагал новый контракт с отличными финансовыми условиями. Но мы выбрали «Спартак». Деньги — не главная мотивация.
— В какой футбол будет играть «Спартак»? И по какой схеме?
Карседо: — Я работал с разными схемами. Самая частая — с четырьмя защитниками. Но мне надо лучше познакомиться с футболистами. Для меня важны не сами цифры, а то, с каким настроем мы выходим на поле.
— Останется ли Вадим Романов в тренерском штабе «Спартака»? Какие функции он будет выполнять?
Карседо: — Я сказал Кахигао, что хочу, чтобы Романов помогал мне. У него высокий уровень вовлеченности. Местные члены тренерского штаба имеют огромное значение. Мы пообщались с Романовым. На мой взгляд, он провел хорошую работу. Он отлично знает команду.
— Три основных постулата, с которыми вы будете приводить «Спартак» к чемпионству?
Карседо: — Болельщики. У «Спартака» они лучшие. Их поддержка будет важна. Также назову нашу работу и уверенность в своих принципах. Мы работаем уверенно и очень кропотливо.
О Дзюбе могу сказать только хорошее
— Как будет меняться состав команды? Обсуждали ли вы это со спортивным директором?
Карседо: — Да, мы постоянно обсуждаем командные дела. Сейчас фокус на тех футболистах, которые есть в нашем распоряжении. Мы им доверяем. И они должны улучшить положение в таблице.
Кахигао: — Да, мы доверяем нашей команде, она у нас хорошая. Единственное, что нужно улучшить, — положение в таблице. Мы верим в наших футболистов и в главного тренера.
— Что будет происходить с игроками, у которых истекают контракты?
Карседо: — С некоторыми я уже успел пообщаться. Считаю, что эти футболисты нам нужны. Это полезные игроки.
Кахигао: — Переговоры с футболистами, у которых истекают контракты, идут. Причем достаточно давно. Уверены, что скоро достигнем договоренностей. Ждите новостей.
— Как вы оцените текущий состав «Спартака»? Он нуждается в усилении?
Карседо: — У нас очень хороший и боеспособный состав. Мы должны объединить команду, чтобы показывать хороший, зрелищный и атакующий футбол. Надо найти баланс между атакой и обороной. И улучшать положение в таблице.
— Помните ли вы Артема Дзюбу? Удивлены, что он все еще играет?
Карседо: — Артем — большой игрок, он был важной фигурой для «Спартака». Внес большой вклад. Могу сказать о нем только хорошее. Увидимся с ним во второй части сезона.
— Почему вы так высказались о Дзюбе? Почему не назвали его «игрочишка», в соответствии с тем, как он сказал про Эмери однажды?
Карседо: — Не могу о нем ничего плохого сказать. Мы стараемся исправлять свои ошибки. И мы не были идеальными в России. Что касается его слов про Эмери, то думаю, Унаи всем все доказал.
— Есть ли задача привлечь больше молодежи в состав «Спартака»?
Кахигао: — Важно понимать, что как клуб мы не только сконцентрированы на молодежи, но есть большой фокус на развитии именно наших молодых футболистов. Завтра мы поедем в Дубай. С нами отправятся Массалыга, Лайкин, Сорокин и другие. Мы запускаем программу, по которой футболисты с 15 до 19 лет будут подводиться к основной команде. Мы хотим развивать нашу молодежь, а они должны хвататься за этот шанс.
— Что будет с Никитой Черновым, который находится в аренде в «Крыльях Советов»?
Кахигао: — Мы не вернем его из аренды. Он не в наших планах на данный момент. У нас четыре здоровых центральных защитника. Один восстанавливается — Бабич. Возможно, он сыграет в апреле. Это мое видение, не тренера — он еще не работал с Черновым.
— Хотели ли вы приобрести Ульви Бабаева?
Кахигао: — Могу говорить только об игроках нашей команды.
— Есть ли переговоры о новом контракте с Барко?
Кахигао: — Я не знаю об интересе к нему от других команд. Они нас официально не уведомляли. Барко — очень важный футболист для нас. Он счастлив в «Спартаке». Недавно беседовали с ним. Все было позитивно. У нас хороший диалог. Хотим видеть его ближайшие годы здесь. Возможно, уже в ближайшее время будут новости.
— Кто будет капитаном? Сейчас им является Зобнин, но он не так много играл в первой части сезона.
Карседо: — Я сохраню традиции. Уже общался с Зобниным и с Максименко. Я им объяснил, что они для нас очень важны.