Воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс погиб в Подмосковье, пишут СМИ

В конце декабря СМИ сообщали о том, что игрок стал жертвой нападения с применением пистолета в подмосковном Звенигороде. Инцидент произошел в буфете «ДеньНочь» на Московской улице, где футболист отдыхал вместе с друзьями. Тогда футболист был госпитализирован с рваными ранами губ и огнестрельным ранением.