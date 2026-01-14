Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Наполи
0
:
Парма
0
Все коэффициенты
П1
8.50
X
1.14
П2
35.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Вольфсбург
2
:
Санкт-Паули
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
9.50
П2
197.00
Футбол. Германия
22:30
Кельн
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
10.50
X
7.64
П2
1.23
Футбол. Германия
22:30
Хоффенхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.96
П2
3.70
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.08
П2
4.86
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.00
П2
20.00

Воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс погиб в Подмосковье, пишут СМИ

Mash: воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс погиб в Подмосковье.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Воспитанник московского футбольного клуба ЦСКА Лайонел Адамс, который являлся игроком клуба «Алга» из Бишкека, погиб в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

В конце декабря СМИ сообщали о том, что игрок стал жертвой нападения с применением пистолета в подмосковном Звенигороде. Инцидент произошел в буфете «ДеньНочь» на Московской улице, где футболист отдыхал вместе с друзьями. Тогда футболист был госпитализирован с рваными ранами губ и огнестрельным ранением.

Адамсу 31 год. Он является воспитанником ЦСКА и выступал в России в составе красноярского «Енисея», «Волги» и «КАМАЗа». Также в активе защитника четыре матча за юношескую сборную России. Летом 2025 года россиянин подписал контракт с клубом «Алга» из Бишкека.