Воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс погиб в Подмосковье, пишут СМИ

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Воспитанник московского футбольного клуба ЦСКА Лайонел Адамс, который являлся игроком клуба «Алга» из Бишкека, погиб в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».
В конце декабря СМИ сообщали о том, что игрок стал жертвой нападения с применением пистолета в подмосковном Звенигороде. Инцидент произошел в буфете «ДеньНочь» на Московской улице, где футболист отдыхал вместе с друзьями. Тогда футболист был госпитализирован с рваными ранами губ и огнестрельным ранением.
Адамсу 31 год. Он является воспитанником ЦСКА и выступал в России в составе красноярского «Енисея», «Волги» и «КАМАЗа». Также в активе защитника четыре матча за юношескую сборную России. Летом 2025 года россиянин подписал контракт с клубом «Алга» из Бишкека.