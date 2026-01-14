Трагедия в Подмосковье: воспитанник ЦСКА Адамс выпал из окна высотки и умер до приезда врачей

«Футболисты сначала выпили дома, после чего вышли на улицу, где поскандалили и подрались с неизвестными. Драку пытался разнять проезжавший мимо водитель, но досталось и ему. Шофер вытащил из кобуры травмат и начал отстреливаться, чтобы уехать. Далее спортсмены зашли в бар, где случилась новая драка», — сообщал Telegram-канал Mash.