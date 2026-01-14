Трагедия в Подмосковье: воспитанник ЦСКА Адамс выпал из окна высотки и умер до приезда врачей

Воспитанник ЦСКА и бывший защитник юношеской сборной России Лайонел Адамс скончался после падения из окна высотного дома в Подмосковье. В декабре на футболиста было совершено нападение — тогда он был госпитализирован с огнестрельным ранением.
«Покойся с миром, Лайонел!»
О трагическом инциденте стало известно вечером, 14 января. По информации Telegram-канала «Mash на спорте», Адамс выпал из окна квартиры бывшего игрока ялтинского «Рубина» Тимура Магомедова, у которого находился в гостях. Мать Лайонела не верит в несчастный случай и считает, что ее сын стал жертвой преступления.
Пресс-служба ЦСКА выразила соболезнования родным и близким своего воспитанника:
«Сегодня ушел из жизни наш воспитанник Лайонел Адамс. Ему был всего 31 год. Приносим искренние соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Лайонел!» — отмечается в сообщении.
Огнестрельное ранение
Именно с Магомедовым в декабре Адамс стал участником громкой истории с потасовкой в Звенигороде, которая закончилась для него пулевым ранением в бедро.
«Футболисты сначала выпили дома, после чего вышли на улицу, где поскандалили и подрались с неизвестными. Драку пытался разнять проезжавший мимо водитель, но досталось и ему. Шофер вытащил из кобуры травмат и начал отстреливаться, чтобы уехать. Далее спортсмены зашли в бар, где случилась новая драка», — сообщал Telegram-канал Mash.
Несмотря на ранение, Лайонел тогда отказался писать заявление в полицию и снимать побои.
Карьера игрока
Отец Адамса нигериец, мать — русская. Ранее он выступал в России за «Енисей», «Волгу» (Тверь) и «КАМАЗ», а также за клубы Казахстана («Каспий», «Туран», «Жетысу», «Шахтер Караганда»), Белоруссии («Ислочь»), Армении («Бананц», «Ван»), Испании («Серседа»), Черногории («Будучност»), Таджикистана («Худжанд») и Кыргызстана («Алга»).
Кроме того, Адамс вызывался в юношескую сборную России, в составе которой провел четыре матча. С командой «Бананц» в 2016 году выиграл Кубок Армении.
«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Лайонела Адамса.