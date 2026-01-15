Бистрович: Дзюба может играть до 40 лет

Контракт Дзюбы с клубом действителен до 30 июня 2026 года.
«Думаю, все бы хотели, чтобы Дзюба продлил контракт. Не только в “Акроне”, но и во всей России люди хотят видеть его игру. Но это решение только за ним, и я верю, что он сделает самый правильный выбор. Если здоровье будет позволять, то он может играть до 40 лет», — сказал Бистрович Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне в активе 37-летнего футболиста 16 матчей в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), пять голов и четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 млн евро.