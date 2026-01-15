Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Верона
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.13
П2
2.27
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.25
П2
3.10
Футбол. Италия
22:45
Комо
:
Милан
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.28
П2
2.46
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
5
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Лечче
0
П1
X
П2

Бистрович: Дзюба может играть до 40 лет

Полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович высказался о возможном продлении контракта нападающего Артёма Дзюбы с тольяттинским клубом.

Источник: РИА "Новости"

Контракт Дзюбы с клубом действителен до 30 июня 2026 года.

«Думаю, все бы хотели, чтобы Дзюба продлил контракт. Не только в “Акроне”, но и во всей России люди хотят видеть его игру. Но это решение только за ним, и я верю, что он сделает самый правильный выбор. Если здоровье будет позволять, то он может играть до 40 лет», — сказал Бистрович Metaratings.ru.

Контракт Дзюбы с клубом действителен до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне в активе 37-летнего футболиста 16 матчей в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), пять голов и четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 млн евро.