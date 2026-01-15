Ричмонд
Челестини объяснил, зачем Баринов нужен ЦСКА

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Новичок футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Баринов является лидером на поле и умеет объединять команду вокруг себя, заявил главный тренер армейцев Фабио Челестини.

Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник ЦСКА и «Локомотив» объявили о переходе Баринова в армейский клуб. Полузащитник подписал контракт до конца сезона-2028/29.

«Нам нужны лидеры на поле. И Дмитрий Баринов — именно тот, кто нам нужен. Футбол — это не только техника или тактика, футбол — это дух. И Дима может привнести его, он умеет объединять команду вокруг себя. Помимо того, что он прекрасный игрок, он очень хорош в ментальной составляющей и коммуникации на поле», — цитирует Челестини официальный Telegram-канал армейцев. «У нас немного игроков, которые умеют говорить на поле. Мы наблюдали за Барой в течение последних шести месяцев и убедились, что он — настоящий лидер. Конечно, у нас есть Игорь Акинфеев, но он вратарь, и порой ему сложно доносить свои идеи до партнеров, которые находятся в атаке. Теперь у нас есть еще один игрок, который поможет нам не только в техническом, но и в лидерском аспекте», — добавил швейцарец.

Помимо Баринова, зимой в ЦСКА из петербургского «Зенита» аргентинский нападающий Лусиано Гонду. «В первой части чемпионата мы увидели, что у нас есть проблемы в атаке на последних 30 метрах поля. Особенно это было заметно перед паузой в чемпионате. Мы искали ярко выраженного игрока штрафной площади, бомбардира, который может гарантировать нам голы, и мы уверены, что Лусиано Гонду в этом нам прекрасно поможет. Он умеет не только забивать, но и играть на команду. Это нападающий с хорошей ментальностью», — подчеркнул Челестини.

Также швейцарский специалист высказался о трансфере нападающего Максима Воронова из екатеринбургского «Урала». «Максим Воронов — игрок будущего. Иметь в своем составе талантливых русских игроков очень важно. И не менее важно разглядеть этот талант раньше конкурентов. В этой ситуации клуб сделал грамотное вложение, подписав контракт с Максимом. Молодой и талантливый нападающий теперь с нами», — сказал специалист.