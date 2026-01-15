Челестини объяснил, зачем Баринов нужен ЦСКА

«Нам нужны лидеры на поле. И Дмитрий Баринов — именно тот, кто нам нужен. Футбол — это не только техника или тактика, футбол — это дух. И Дима может привнести его, он умеет объединять команду вокруг себя. Помимо того, что он прекрасный игрок, он очень хорош в ментальной составляющей и коммуникации на поле», — цитирует Челестини официальный Telegram-канал армейцев. «У нас немного игроков, которые умеют говорить на поле. Мы наблюдали за Барой в течение последних шести месяцев и убедились, что он — настоящий лидер. Конечно, у нас есть Игорь Акинфеев, но он вратарь, и порой ему сложно доносить свои идеи до партнеров, которые находятся в атаке. Теперь у нас есть еще один игрок, который поможет нам не только в техническом, но и в лидерском аспекте», — добавил швейцарец.