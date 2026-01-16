Экс-футболист «Зенита» и «Ростова» Акимов умер в возрасте 45 лет

Акимов завоевал бронзовые медали чемпионата Белоруссии 2000 года с минским «Динамо» и чемпионата России 2001 года с «Зенитом». Также нападающий выступал за петербургскую «Смену», «Тюмень», липецкий «Металлург», новосибирскую «Сибирь», «Ростов» и воронежский «Факел».