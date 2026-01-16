Ричмонд
Экс-футболист «Зенита» и «Ростова» Акимов умер в возрасте 45 лет

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Бывший нападающий петербургских футбольных клубов «Зенит» и «Динамо» Дмитрий Акимов скончался в возрасте 45 лет, сообщает в Telegram-канале «Динамо».

Источник: Пресс-служба ФК "Динамо" (Санкт-Петербург)

Причины смерти экс-футболиста не называются.

«Ушел из жизни Дмитрий Акимов. Бывшему нападающему петербургского “Динамо” было 45 лет. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дмитрия», — говорится в заявлении клуба.

Акимов завоевал бронзовые медали чемпионата Белоруссии 2000 года с минским «Динамо» и чемпионата России 2001 года с «Зенитом». Также нападающий выступал за петербургскую «Смену», «Тюмень», липецкий «Металлург», новосибирскую «Сибирь», «Ростов» и воронежский «Факел».

Акимов находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров в истории второго по силе дивизиона чемпионата России (127 голов). Также форварду принадлежит рекорд по количеству голов в истории «Сибири» (109).