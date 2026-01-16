Мостовой — Жиркову: «Передай Гусеву, что на твоем месте должен был быть я»

«Послал сообщение Гусеву: “Как же ты так смог?” (Улыбается.). Юрку [Жиркова] я видел в день назначения. Просто встречались. Поболтали, посмеялись. Сказал: “Передай Ролану, что на твоем месте должен был быть я” (Смеется.). Хоть увидел бы Дубай!» — сказал Мостовой «СЭ».
Ранее «Динамо» объявило об изменениях в тренерском штабе главного тренера команды Ролана Гусева. Его ассистентами стали бывшие игроки сборной России Юрий Жирков и Роман Шаронов. Тренером по физподготовке назначен аргентинец Агустин Киильяборда.
42-летний Жирков ранее не работал в клубах. В 2022 году он завершил карьеру футболиста. С 2013 по 2016 годы Жирков играл за «Динамо». Также он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Зенит» и «Химки».
23 декабря «Динамо» объявило, что Гусев возглавил команду до конца сезона. До этого он исполнял обязанности главного тренера после отставки Валерия Карпина.