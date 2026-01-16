Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.28
П2
4.84
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.67
П2
2.58
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.22
П2
1.56
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.56
П2
4.42
Футбол. Франция
23:00
ПСЖ
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.95
П2
9.00
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Унион Б
1
П1
X
П2

Мостовой — Жиркову: «Передай Гусеву, что на твоем месте должен был быть я»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ» о назначении Юрия Жиркова тренером «Динамо».

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Послал сообщение Гусеву: “Как же ты так смог?” (Улыбается.). Юрку [Жиркова] я видел в день назначения. Просто встречались. Поболтали, посмеялись. Сказал: “Передай Ролану, что на твоем месте должен был быть я” (Смеется.). Хоть увидел бы Дубай!» — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее «Динамо» объявило об изменениях в тренерском штабе главного тренера команды Ролана Гусева. Его ассистентами стали бывшие игроки сборной России Юрий Жирков и Роман Шаронов. Тренером по физподготовке назначен аргентинец Агустин Киильяборда.

42-летний Жирков ранее не работал в клубах. В 2022 году он завершил карьеру футболиста. С 2013 по 2016 годы Жирков играл за «Динамо». Также он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Зенит» и «Химки».

23 декабря «Динамо» объявило, что Гусев возглавил команду до конца сезона. До этого он исполнял обязанности главного тренера после отставки Валерия Карпина.