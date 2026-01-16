Семак — о лимите: «С ужесточенной версией нам будет очень сложно в еврокубках. Про Лигу чемпионов можно забыть»

Если доведем до 10 легионеров [в заявке], мы уберем из лиги 10−15 иностранцев. Причем формат 5+5 подразумевает, что пятеро будут сидеть на скамейке. Но зачем они нужны? Чтобы сидели? Не лучше ли сильным игрокам поднимать уровень чемпионата? А тем, кто на скамейке, в честной конкурентной борьбе сражаться за место в основе?