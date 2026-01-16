Аршавин недоволен отношением Семака к академии «Зенита»: «Такого происходить не должно»

— Вы на связи со штабом Семака?
— Мы перезваниваемся, но редко. Я могу сам позвонить Семаку. Но проблема в том, что они редко бывают на футболе в академии.
— Вас это деморализует?
— Нет, просто я считаю, что такого происходить не должно.
— От основы есть человек, который постоянно просматривает команды академии и делает отчеты?
— Я такого не знаю, — заявил Аршавин в интервью Спортс''.
После осенней части сезона «Зенит» занимает 2-е место в таблице российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков в 18 матчах.