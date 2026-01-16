Португальский клуб обвинили в обходе санкций при продаже Кардосо «Ахмату»

По данным следствия, «Каза Пия» получила 1,5 млн евро двумя траншами через банк Montepio. При финансовых операциях использовалась промежуточная компания Sila Marketing, зарегистрированная в ОАЭ. Обвинения против исполнительного директора клуба «Каза Пия» Тиагу Лопеша включают отмывание денег, подделку документов и нарушение ограничительных мер. Президент клуба Витор Франку не был привлечен к ответственности, поскольку, как утверждается, он лишь подписал трансферные документы по просьбе Лопеша.