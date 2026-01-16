Португальский клуб обвинили в обходе санкций при продаже Кардосо «Ахмату»

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Португальский клуб «Каза Пия» обвинили в обходе антироссийских санкций Евросоюза в ходе продажи летом 2024 года грозненскому «Ахмату» футболиста Фелиппе Кардосо, сообщает Publico.
По данным следствия, «Каза Пия» получила 1,5 млн евро двумя траншами через банк Montepio. При финансовых операциях использовалась промежуточная компания Sila Marketing, зарегистрированная в ОАЭ. Обвинения против исполнительного директора клуба «Каза Пия» Тиагу Лопеша включают отмывание денег, подделку документов и нарушение ограничительных мер. Президент клуба Витор Франку не был привлечен к ответственности, поскольку, как утверждается, он лишь подписал трансферные документы по просьбе Лопеша.
Юристы «Каза Пия» утверждают, что клуб действовал добросовестно и трансфер был зарегистрирован на официальной платформе ФИФА.
Кардосо 27 лет, бразильский нападающий провел за «Ахмат» 17 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол, после чего был отдан в аренду китайскому клубу «Хэнань».