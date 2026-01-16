Ричмонд
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.39
П2
4.95
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.67
П2
2.50
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.29
П2
1.54
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.62
П2
4.60
Футбол. Франция
23:00
ПСЖ
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.32
П2
10.00
Футбол. Англия
17.01
Манчестер Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.69
X
4.08
П2
1.93

Ветеран «Спартак» заявил, что команда не поднимется выше шестого места в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что команда не поднимется выше шестого места в Российской премьер-лиге.

Источник: РИА "Новости"

«Почему “Спартак” не приобрел ни одного футболиста зимой? Еще достаточно времени, в команду пришел новый тренер. Какие позиции нужно укреплять команде перед весенней частью чемпионата? Думаю, ничего укреплять не надо, сезон надо укреплять. Выше шестого места “Спартак” не поднимется. Какой смысл что-то укреплять?» — сказал Гладилин.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо, уже работавшего в 2012 году в клубе в качестве помощника Унаи Эмери, а в последнее время возглавлявшего кипрский «Пафос». Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.