Ветеран «Спартак» заявил, что команда не поднимется выше шестого места в РПЛ

«Почему “Спартак” не приобрел ни одного футболиста зимой? Еще достаточно времени, в команду пришел новый тренер. Какие позиции нужно укреплять команде перед весенней частью чемпионата? Думаю, ничего укреплять не надо, сезон надо укреплять. Выше шестого места “Спартак” не поднимется. Какой смысл что-то укреплять?» — сказал Гладилин.