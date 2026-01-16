Защитник «Севильи» Салас может перейти в ЦСКА

В текущем сезоне Салас принял участие в 10 матчах за «Севилью» во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его действующий контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Саласа оценивается в 6 млн евро.