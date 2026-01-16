Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.39
П2
4.95
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.67
П2
2.50
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.29
П2
1.54
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.62
П2
4.60
Футбол. Франция
23:00
ПСЖ
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.32
П2
10.00
Футбол. Англия
17.01
Манчестер Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.69
X
4.08
П2
1.93

Защитник «Севильи» Салас может перейти в ЦСКА

Защитник испанской «Севильи» Кике Салас входит в список кандидатов на усиление позиции центрального защитника ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат».

Источник: Getty Images

Стороны уже ведут переговоры об условиях возможного трансфера.

Существенным фактором, который может способствовать переходу, является то, что интересы 23-летнего футболиста представляет то же агентство, что и главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.

В текущем сезоне Салас принял участие в 10 матчах за «Севилью» во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его действующий контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Саласа оценивается в 6 млн евро.