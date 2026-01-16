Ричмонд
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.39
П2
4.95
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.67
П2
2.50
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.29
П2
1.54
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.62
П2
4.60
Футбол. Франция
23:00
ПСЖ
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.32
П2
10.00
Футбол. Англия
17.01
Манчестер Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.69
X
4.08
П2
1.93

«Спартак» предложил 9 миллионов долларов за Себальоса, «Бока Хуниорс» хочет минимум 12

«Спартак» заинтересован в приобретении правого вингера «Бока Хуниорс» Эсекьеля Себальоса.

Источник: Getty Images

Как сообщает Bolavip, москвичи предложили за 23-летнего игрока 9 миллионов долларов. В аргентинском клубе сочли его недостаточным и отказались вести переговоры.

Красно-белые приняли ответ «Боки» к сведению, но по-прежнему рассматривает возможность направить еще одно предложение по трансферу форварда. Клуб из Буэнос-Айреса оценивает стоимость Себальоса как минимум в 12 миллионов долларов и поэтому не намерен продавать его дешевле это суммы.

В сезоне-2025 Себальос провел за «Бока Хуниорс» 35 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро (примерно 8,1 миллиона долларов).