«Спартак» предложил 9 миллионов долларов за Себальоса, «Бока Хуниорс» хочет минимум 12

Красно-белые приняли ответ «Боки» к сведению, но по-прежнему рассматривает возможность направить еще одно предложение по трансферу форварда. Клуб из Буэнос-Айреса оценивает стоимость Себальоса как минимум в 12 миллионов долларов и поэтому не намерен продавать его дешевле это суммы.