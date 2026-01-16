«Спартак» предложил 9 миллионов долларов за Себальоса, «Бока Хуниорс» хочет минимум 12

Как сообщает Bolavip, москвичи предложили за 23-летнего игрока 9 миллионов долларов. В аргентинском клубе сочли его недостаточным и отказались вести переговоры.
Красно-белые приняли ответ «Боки» к сведению, но по-прежнему рассматривает возможность направить еще одно предложение по трансферу форварда. Клуб из Буэнос-Айреса оценивает стоимость Себальоса как минимум в 12 миллионов долларов и поэтому не намерен продавать его дешевле это суммы.
В сезоне-2025 Себальос провел за «Бока Хуниорс» 35 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро (примерно 8,1 миллиона долларов).