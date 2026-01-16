Ричмонд
Президент «Флуминенсе» рассказал о попытках вернуть Нино из «Зенита»

Президент «Флуминенсе» Маттеус Монтенегро рассказал об интересе бразильского клуба к защитнику «Зенита» Нино.

Источник: fc-zenit.ru

По словам Монтенегро, петербургский клуб сейчас отказался вести переговоры о переходе бразильца.

«Он является нашей целью с середины прошлого года. Мы пытались его подписать, но “Зенит” не захотел вести переговоры и сказал, что мы можем обсудить это в конце года. Мы вернулись, но “Зенит” сказал, что сейчас не время. Они отложили это разговор на будущее, переговоров нет.

Когда будет следующее трансферное окно, мы попробуем договориться с «Зенитом». Мы очень хотим, чтобы он был с нами в этом году. И в следующее трансферное окно мы попробуем еще раз подписать этого игрока", — приводит слова Монтенегро ESPN Brasil.

28-летний Нино перешел в «Зенит» в начале 2024 года из «Флуминенсе».