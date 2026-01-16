Президент «Флуминенсе» рассказал о попытках вернуть Нино из «Зенита»

«Он является нашей целью с середины прошлого года. Мы пытались его подписать, но “Зенит” не захотел вести переговоры и сказал, что мы можем обсудить это в конце года. Мы вернулись, но “Зенит” сказал, что сейчас не время. Они отложили это разговор на будущее, переговоров нет.