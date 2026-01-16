Уникальный статус: что будет с Алипом после громкого трансфера «Зенита»?

О переходе 26-летнего Дивеева в стан сине-бело-голубых стало известно 11 января. В обратном направлении последовал аргентинский нападающий Лусиано Гонду. Обмен произошёл с доплатой со стороны «Зенита» в два миллиона евро, а в целом трансферная стоимость Игоря — девять миллионов евро (Transfermarkt).
У казахстанца были проблемы в первой половине сезона РПЛ
Начнём с того, что капитан сборной Казахстана Алип явно недополучал игровое время в матчах российской премьер-лиги (РПЛ) в первой половине сезона. Нет смысла уделять большое внимание Кубку России, так как основной акцент у команды Сергея Семака именно на РПЛ, и там обычно играют сильнейшие.
Всего в РПЛ 2025/26 у Нуралы 663 игровых минут в 11 проведённых матчах (восемь — в старте). Но большую часть этого времени он наиграл с конца октября, когда травму получил основной левый защитник и капитан Дуглас Сантос. На протяжении пяти матчей Алип играл на левом фланге обороны.
Если же смотреть только на статистику выступлений в центре защиты, то у него всего три игры в основном составе и 258 минут.
Он проигрывал конкуренцию другим профильным центрдефам. У бразильца Нино 15 игр в РПЛ (все — в стартовом составе) и 1309 минут. У словенца Ваньи Дркушича 18 матчей, но только 11 из них — в старте (1036 минут). У серба Страхиньи Эраковича 12 игр в чемпионате, семь из которых — в старте (637 минут).
Алип был даже не первым запасным вариантом, а скорее вторым. И теперь в команде есть пятый центральный защитник, который привык играть в старте и быть лидером, причём как в клубе, так и в сборной России. «Зенит» до этого испытывал серьёзную нехватку игроков на эту позицию с российским паспортом, но теперь эта проблема частично решена, хотя и Алип не считается легионером (правило ЕАЭС).
Положение Алипа не станет хуже: кто-то должен уйти
Тем не менее вряд ли общее положение 26-летнего казахстанца в клубе сильно ухудшится. В это зимнее трансферное окно много слухов об интересе зарубежных команд к защитникам «Зенита».
Греческий ПАОК всерьёз заинтересован в подписании Дркушича, и в эту сделку многие верят. Нино хотят видеть бразильские «Флуминенсе» и «Палмейрас», которые готовы раскошелиться ради него. В Турции и Сербии был интерес к Эраковичу, а одно из предложений от «Црвены Звезды» «Зенит» даже отклонил.
Получается, что только у Алипа в этом плане сохраняется стабильность, так как слухов об интересе к нему со стороны других клубов не было. Исходя из этого, его можно назвать даже уникальным центральным защитником «Зенита». И если кто-то из тройки Нино/Дркушич/Эракович покинет клуб (скорее всего Дркушич), то Алип останется одним из четверых центрдефов в северной столице.
Бороться за место в старте с Нино, Дивеевым и Эраковичем будет очень трудно, но недавний опыт игры на позиции левого защитника может помочь Нуралы с игровым временем. Ведь не исключено, что он теперь будет рассматриваться не только как резервный центральный защитник, но и как запасной левый фулбэк.
Надеемся, что во второй половине сезона Алипу удастся чаще радовать казахстанских болельщиков своими успехами в стане «Зенита».
Отметим, что первую игру после зимней паузы «Зенит» проведёт у себя дома против «Балтики», 27 февраля. В турнирной таблице РПЛ команда занимает второе место (39), отставая на балл от лидирующего «Краснодара» (40).