Баринов ответил, мог ли остаться в «Локомотиве»: «Я уже принял для себя решение, что я уйду»

На этой неделе воспитанник железнодорожников перешел в армейский клуб, подписав контракт до конца сезона-2028/2029.
Гурцкая: Ты принял решение в октябре, что ты переходишь в ЦСКА?
Баринов: Наверное, я скажу об этом чуть позже. Расскажу всю правду. Думаю, что даже перед началом чемпионата.
Радимов: Была возможность отмотать и остаться (в «Локомотиве»)?
Баринов: Нет, я уже принял для себя решение, что я уйду.
Гурцкая: Для тебя было важно, что клубы договорились? В моей практике это один из очень важных моментов, что клубы пошли на все, и ЦСКА сделал просто овертоп работу, чтобы ты перешел сейчас, а не летом.
Баринов: Значит, ЦСКА меня очень хотел.
Баринов является воспитанником «Локомотива» и выступал за команду с 2015 года. Он провел за железнодорожников 274 матча и выиграл 6 трофеев, в том числе золото РПЛ в 2018 году.