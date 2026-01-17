Бывший футболист «Динамо» нашел себе новый клуб

В августе «Динамо» расторгло соглашение с 32-летним уругвайцем по взаимному согласию сторон. Лаксальт выступал за столичный клуб с лета 2021 года. За четыре сезона он провел 78 игр за «бело-голубых» и дважды стал бронзовым призером чемпионата России. Ранее Лаксальт также выступал за шотландский «Селтик», итальянские «Торино», «Милан», «Дженоа», «Эмполи», «Болонью» и «Интер». На его счету 24 матча за сборную Уругвая.