Кисляк о задачах ЦСКА: «Понятно, цель всегда одна»

— Понятно, цель одна всегда. И так как мы выступили первую часть сезона достаточно хорошо, то она, наверное, остается. И хочется, понятно, бороться всегда за самые высокие места.
Брать на себя ответственность? Я всегда чувствую ответственность. И мне нравится брать ее на себя. Большое давление бывает, скорее, когда ты только начинаешь, потому что тебе важно зайти и закрепиться. И это, наверное, больше давит на тебя, — сказал Кисляк в новом выпуске FONtour от FONBET.
ЦСКА после 18 туров занимает 4 место с 36 очками, у лидирующего «Краснодара» — 40 баллов.