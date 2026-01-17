Кисляк о задачах ЦСКА: «Понятно, цель всегда одна»

Брать на себя ответственность? Я всегда чувствую ответственность. И мне нравится брать ее на себя. Большое давление бывает, скорее, когда ты только начинаешь, потому что тебе важно зайти и закрепиться. И это, наверное, больше давит на тебя, — сказал Кисляк в новом выпуске FONtour от FONBET.