Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
0
:
Леванте
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.00
П2
15.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
0
:
Манчестер Сити
0
Все коэффициенты
П1
3.18
X
3.10
П2
2.61
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Интер
Все коэффициенты
П1
7.50
X
4.87
П2
1.44
Футбол. Германия
17:30
Боруссия Д
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.96
П2
12.25
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.50
П2
3.45
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.48
П2
2.99
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.80
П2
2.85
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.32
П2
4.96
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.94
П2
4.02
Футбол. Англия
18:00
Лидс
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.50
П2
3.45
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.87
П2
12.50
Футбол. Англия
18:00
Сандерленд
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.21
П2
3.30
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.12
П2
4.66
Футбол. Испания
18:15
Мальорка
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.82
X
3.18
П2
2.18
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.66
П2
7.75
Футбол. Италия
20:00
Наполи
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.50
П2
7.50
Футбол. Англия
20:30
Ноттингем Форест
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.32
X
4.25
П2
1.56
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.84
X
4.90
П2
1.61
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.61
П2
5.10
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.58
П2
3.80
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
6.85
X
4.34
П2
1.53
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.54
П2
2.65
Футбол. Франция
23:05
Анже
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.32
П2
1.58

Кисляк о задачах ЦСКА: «Понятно, цель всегда одна»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк назвал задачи ЦСКА на остаток сезона.

Источник: РИА "Новости"

— Понятно, цель одна всегда. И так как мы выступили первую часть сезона достаточно хорошо, то она, наверное, остается. И хочется, понятно, бороться всегда за самые высокие места.

Брать на себя ответственность? Я всегда чувствую ответственность. И мне нравится брать ее на себя. Большое давление бывает, скорее, когда ты только начинаешь, потому что тебе важно зайти и закрепиться. И это, наверное, больше давит на тебя, — сказал Кисляк в новом выпуске FONtour от FONBET.

ЦСКА после 18 туров занимает 4 место с 36 очками, у лидирующего «Краснодара» — 40 баллов.