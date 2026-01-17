Ричмонд
«Игроки “Зенита” чувствуют: им все дозволено. Из-за этого упустили золото — Семаку нужно стать злее!» Интервью Зделара

Экс-полузащитник «Зенита» и ЦСКА до сих пор без клуба.

Источник: ФК "Зенит"

В феврале 2025-го — прямо перед закрытием зимнего трансферного окна — Саша Зделар неожиданно перешел из ЦСКА в «Зенит», но уже летом расторг контракт с питерским клубом и с тех пор находится в статусе свободного агента.

«СЭ» связался с полузащитником и узнал о новой жизни и готовности вернуться в РПЛ.

Я еще не принял окончательного решения по своему будущему

— Саша, с лета вы находитесь без клуба. Чем занимаетесь все это время?

— Да, я свободный агент уже четыре месяца — и, конечно, это тяжелый период. С другой стороны, я провожу много времени с семьей, с ребенком. 14 января у нас случилось пополнение — родился второй сын! Поддерживаю физическую форму — в течение четырех месяцев тренировался с «Партизаном».

— А контракт они не предлагали?

— Мы вели переговоры. Но я еще не принял окончательного решения относительно своего будущего.

— Есть ли другие предложения?

— Они еще летом поступали. Сейчас буду их рассматривать и обсуждать. Решил немного подождать с выбором команды, потому что вторая беременность у жены проходила тяжеловато. Дети — лучшее, что есть в нашей жизни. Их здоровье и здоровье супруги — мой приоритет. Поэтому принял решение остаться в Сербии до открытия зимнего трансферного окна.

— Есть ли в списке тех, кто в вас заинтересован, команды из России?

— Да, ко мне обращались из нескольких клубов. Предложения, переговоры — все началось сразу же после расторжения контракта с «Зенитом». Но, как я уже сказал, было принято решение взять небольшую паузу в карьере.

Источник: ФК "Зенит"

Семак должен контролировать игроков

— Почему вы покинули «Зенит»?

— Не знаю точную причину, почему клуб решил со мной расстаться. Руководство просто сказало, что я им не нужен. И это мне сообщил даже не Сергей Семак. Но мы спокойно разошлись. Они на меня не рассчитывали, а я не хотел оставаться там, где не получу игрового времени. Поэтому мы спокойно разорвали контракт.

— А был ли вариант уйти в аренду?

— Да, «Зенит» предлагал найти команду на полгода или год. Но я принял решение расторгнуть соглашение, чтобы спокойно подписаться новое — на долгий срок.

— С Семаком вы не разговаривали?

— Он пожелал мне удачи. Мы с ним в принципе не так много общались. И он не объяснил причину, почему не видел меня в составе.

— А у вас есть понимание?

— Поначалу я проводил достаточно времени на поле. Но в какой-то момент мне перестали давать шансы… Плюс травма — она тоже повлияла.

— Со стороны казалось, что некоторые футболисты в любом случае попадут в состав.

— Да, мне тоже казалось, что некоторых вообще не меняли. Вне зависимости от их игровых кондиций. Даже если они проводили два или три плохих матча подряд.

— В одном из интервью вы сказали: «Советую Семаку стать злее». Что имели в виду?

— Это действительно так! Мне кажется, поэтому «Зенит» не стал чемпионом в прошлом сезоне… Там сейчас лучшие игроки в РПЛ. Но когда они чувствуют, что им все разрешено, то позволяют себе слишком много. Появляется расслабленность. Семак должен быть злее, чтобы контролировать футболистов.

— Какие эмоции были из-за упущенного титула?

— Конечно, очень грустно осознать, что клуб впервые за шесть лет не выиграл золото. Но такое случается — «Краснодар» заслужил чемпионство. Они были лучше. «Зенит» во многих матчах выглядел плохо и терял очки. Мы просто давали шанс прямому конкуренту — и отрыв увеличивался. В итоге в последнем туре судьба золота была не в наших руках.

— В чем главная причина провала?

— Наверное, ключевая проблема «Зенита» в прошлом сезоне — потеря очков в топ-матчах. Весной мы обыграли только «Краснодар», и это нам все равно не помогло. Мы недобрали очки с ЦСКА, «Динамо» и «Локомотивом». А «Спартаку» вообще проиграли! Если претендуешь на титул, должен побеждать конкурентов. «Краснодар» пользовался нашими ошибками, играл хорошо и заслуженно финишировал первым.

— Вы говорили, что «Зенит» — лучший клуб России. А сейчас можно так сказать?

— Так как чемпион «Краснодар», именно его можно назвать лучшим по результатам. Но по инфраструктуре номер один — «Зенит». Только у него есть стадион с крышей. Да и база просто отличная.

Источник: РИА "Новости"

Решение Николича меня шокировало

— В «Зенит» вы перешли из ЦСКА — причем прямо перед закрытием трансферного окна. Почему?

— ЦСКА не предложил мне новый контракт. А я не хотел тянуть до конца сезона и находиться в режиме неопределенности. В итоге на меня вышел «Зенит» с соглашением, рассчитанным на полтора года, и я принял их предложение.

— Но «Зенит» — принципиальный соперник для ЦСКА.

— Я это понимаю. Но опять-таки — ждал от армейцев каких-либо действий по новому соглашению. И так как, видимо, уже не входил в планы клуба — принял решение уйти.

— Есть ли обида на ЦСКА или Марко Николича, что они не захотели вас сохранить?

— На клуб — никакой обиды. Николич тоже знал мою ситуацию. У меня оставалось 4−5 месяцев до конца контракта, а на столе лежал оффер от «Зенита» на полтора года! Думаю, Марко понимал, почему я принял решение уйти. Это футбол, такое случается. Мы хорошо расстались с руководством и тренером, конфликтов точно не было.

— Учитывая, что вы сейчас без клуба, уход из ЦСКА — ошибка?

— Я так не считаю. В тот момент хотел лучшего для семьи и карьеры. Да, получился не самый хороший отрезок… Плюс, как я уже сказал, не повезло — получил небольшое повреждение, которое не позволило полностью раскрыться в «Зените».

— Николич тоже ушел из ЦСКА. Удивились, когда это произошло?

— Я не ожидал, что Марко покинет команду. Казалось, что он надолго задержится в ЦСКА. Тем более — после победы в Кубке России. Его решение меня шокировало! Но сейчас Николич тренирует АЕК, добивается хороших результатов в чемпионате Греции и в еврокубках.

Источник: Спорт-Экспресс

Российским клубам будет сложно в еврокубках, но провала не случится

— Вы отыграли в России три года — как оцените уровень РПЛ? Согласны, что он падает?

— Нет, уровень лиги не падает — качественные легионеры приезжают, хороших футболистов внутри РПЛ тоже хватает. Думаю, когда Россию вернут в еврокубки, вы выступите достойно.

Понятно, что будет сложно, но провала точно не произойдет. Определенно, потребуется время на адаптацию. Наверное, в Лиге чемпионов придется тяжеловато, но в Лиге Европы и Лиге конференций российские клубы способны добиться достойных результатов.

— Какие у вас воспоминания о жизни в России?

— Мне очень нравилось в вашей стране. Я чувствовал себя как дома! Быстро выучил русский язык и продолжаю общаться на нем с друзьями из Москвы.

Когда переехал в Санкт-Петербург, понял главное различие со столицей… Это пробки! В Москве их больше. Но оба города очень красивые, всегда приятно было выйти на улицу и прогуляться.

— Скучаете по России?

— Конечно, скучаю. Я провел прекрасные три года, завоевал трофей. И меня всегда принимали в России как родного! Если в ближайшее время будет предложение из России, обязательно рассмотрю его.

— Приезжайте в любом случае — можно в качестве туриста!

— Туристом прямо сейчас не готов. Лучше приеду играть в футбол!

Автор: Константин Белов