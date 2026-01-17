«Игроки “Зенита” чувствуют: им все дозволено. Из-за этого упустили золото — Семаку нужно стать злее!» Интервью Зделара

— Не знаю точную причину, почему клуб решил со мной расстаться. Руководство просто сказало, что я им не нужен. И это мне сообщил даже не Сергей Семак. Но мы спокойно разошлись. Они на меня не рассчитывали, а я не хотел оставаться там, где не получу игрового времени. Поэтому мы спокойно разорвали контракт.