«Футбол Шпилевского можно спокойно воплотить в жизнь»

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» в прошлом году должен был вылететь из РПЛ по итогам переходных матчей с «Сочи» (1:0; 3:1), но остался в премьер-лиге из-за банкротства финишировавших выше нижегородцев «Химок». Летом команду возглавил Алексей Шпилевский, известный белорусский специалист, выросший в Германии. Его считают одним из самых талантливых тренеров на постсоветском пространстве со специфическим стилем игры в прессинг, который практикует большинство современных немецких специалистов.
Начало для Шпилевского было провальным — всего две победы в первых 16 матчах чемпионата и безнадежное последнее место, но две финишные победы позволили команде подняться на 14-ю строчку и выбраться из зоны вылета. В интервью «Известиям» защитник «Пари НН» Максим Шнапцев объяснил, как зимние сборы помогут 37-летнему тренеру улучшить игру своей команды, какова была его реакция на слишком осторожный футбол подопечных в победных матчах, что ждет клуб в случае ухода его лучшего бомбардира Хуана Боселли, и почему не было желания во время отпуска покидать Таиланд.
«Из-за снегопадов в Москве всего на пять минут дольше ездил на такси»
— Чем занимались в течение месяца, были в отпуске?
— Был в Таиланде — отдыхали с друзьями две недели. Очень хотелось остаться там, но надо было ехать в Москву тренироваться. Так что с 26 декабря оставшуюся часть отпуска провел в Москве, где уже готовился к сборам.
— Почему так хотелось остаться в Таиланде?
— Не знаю. Там хорошо было. Тепло, вечером сел на байк и поехал куда-нибудь в закат — не знаю, в падел поиграть, на пляже с мячом поработать, в теннисбол (улыбается). Атмосфера была хорошая, а в Москве сейчас холодно — до зала дошел, позанимался, потом обед и обратно домой. А там целый день на улице сидишь и балдеешь.
— В первый раз там были?
— В третий. До этого почему-то так не хотелось остаться. Почему-то такое настроение появилось именно сейчас, когда нужно было обязательно ехать в Москву тренироваться.
— Вы сказали, что вечером садились на байк. Увлекаетесь ездой на нем?
— Нет, не увлекаюсь. У меня была неприятная история — три года назад друг разбился на байке. И мы с друзьями сами после этого не садились на мотоцикл — только на такси катались. И с таксистом сели. А так самому увлекаться пока точно не тянет после того, как товарищ разбился.
— За два дня до медосмотра «Пари НН» Москву завалило снегопадом, которого не было в столице очень давно. Это добавило поводов расстраиваться, что не смогли подольше задержаться в Таиланде?
— Ну шока от этого не было — я на такси по Москве ездил.
— В дни такого снегопада это не всегда спасает.
— Да нет, нормально. Иногда ездим как будто по льду. Когда машина заходит на повороты, ты как будто на санках. А так всего лишь на пять минут дольше стали ездить.
«Если будем готовы физически, сможем играть в футбол Шпилевского»
— Чего ждете от зимних сборов?
— Тяжелую работу жду. Но я к ней подготовился. Готов всё выдержать и подойти к весенней части.
— Подготовились в том смысле, что на медосмотре перед вылетом на сбор у вас не зафиксировано ни одного лишнего грамма?
— Даже скинул грамм 500 (улыбается). Ментально подготовился и восстановился, физически подготовился. Во всех аспектах готов максимум показывать и выкладываться.
— Когда летом и большую части осени «Пари НН» шел на последнем месте, вы публично поддерживали Шпилевского, говорили, что надо с минимальными потерями дотянуть до зимы, чтобы на длинных сборах он поставил команде тот футбол, который хочет. Можно сказать, что победами в двух последних матчах перед зимней паузой над «Акроном» (2:1) и махачкалинским «Динамо» (2:1) выполнили минимальную задачу по сохранению главного тренера на его посту?
— Как будто бы да. В конце начали чуть-чуть выправлять ситуацию. Посмотрим, как сезон закончится, но хорошо, что в конце года получилось хотя бы две победы забрать. И чуть лучше чувствовать себя в таблице. Но всё равно будем стремиться выйти не только из зоны вылета, но и из зоны переходных матчей.
— Показалось, что «Пари НН» отошел в последних двух победных матчах от системы Шпилевского с его прессингом и больше от обороны играл. Это было целенаправленно, или соперники заставили?
— Думаю, психологически уже всё-таки хотелось добыть три очка в последних матчах. И мы больше исходили от ситуации на поле. Не хотели рисковать. Алексей Николаевич давал нам одну тактику, а на поле могла быть такая ситуация, что лучше перестраховаться. Так получалось ещё, что в двух последних матчах мы забивали первыми, и приходилось удерживать счет.
— Шпилевский был недоволен? Или он сам понял к концу ноября, что лучше любым образом набрать максимум очков, а уже к весне на длинных сборах ставить свой футбол?
— Я не знаю, какие у него мысли были. Но думаю, что он всё равно начал подстраиваться под нас. Алексей Николаевич стал подстраивать тактику уже исходя из наших возможностей.
— Вы верите, что нынешний состав «Пари НН» сможет эффективно подстроиться под систему игры Шпилевского по итогам зимних сборов?
— Я в этом уверен на 100%. Если мы сейчас будем хорошо готовы физически, то сможем играть в такой футбол. В первой части сезона у нас были систематические ошибки — кто-то где-то недоглядел, где-то пенальти получился детский. Эти ошибки повторялись, хотя играли мы неплохо и в некоторых матчах выглядели лучше соперников. Но не везло. Это уже исходило от ментальности и опыта. По игровым же качествам мы многим командам не уступаем. Поэтому тот футбол, который ставит Шпилевский, можно спокойно воплотить в жизнь. Главное, не допускать грубых ошибок у своих ворот и на своей половине поля.
— Следите за новостями о возможном уходе в «Краснодар» лидера «Пари НН» Хуана Боселли?
— Я уже за два дня до медосмотра думал, что он официально подписал контракт с «Краснодаром». А по итогу до сих пор никто ничего не подписал. Просто читаем новости: то уходит, то остается. То ЦСКА появляется в качестве его будущего клуба, то «Краснодар». Сейчас он здесь, на сборах.
— Насколько его потенциальный уход скажется на команде?
— 100% мы потеряем в финальной трети, в организации моментов. Если смотреть на оборону, то где-то добавим. Появится игрок, который больше отрабатывает в плане обороны. Но в атаке точно потеряем. Кто бы ни пришел — Боселли всё равно выделяется.
Алексей Фомин