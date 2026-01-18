«Футбол Шпилевского можно спокойно воплотить в жизнь»

— Я в этом уверен на 100%. Если мы сейчас будем хорошо готовы физически, то сможем играть в такой футбол. В первой части сезона у нас были систематические ошибки — кто-то где-то недоглядел, где-то пенальти получился детский. Эти ошибки повторялись, хотя играли мы неплохо и в некоторых матчах выглядели лучше соперников. Но не везло. Это уже исходило от ментальности и опыта. По игровым же качествам мы многим командам не уступаем. Поэтому тот футбол, который ставит Шпилевский, можно спокойно воплотить в жизнь. Главное, не допускать грубых ошибок у своих ворот и на своей половине поля.