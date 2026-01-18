ESPN: «Палмейрас» согласовал условия контракта с Нино

По данным источников, 28-летний бразилец является главным приоритетом «Палмейраса» на данный момент. Его кандидатура была одобрена главным тренером Абелом Феррейрой.
«Зенит» согласится отпустить Нино уже сейчас, но только если «Палмейрас» предложит подходящую цену. Ранее ESPN сообщал, что сине-бело-голубые запросили за защитника 12 миллионов евро.
Нино играет за «Зенит» с января 2024 года. В сезоне-2025/26 в 17 матчах он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро.