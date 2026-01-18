«Зенит» нашел замену Жерсону, «Спартак» может потерять лидера. Трансферы и слухи дня

Впрочем, позже инсайд получил сразу несколько опровержений. Сначала Александер Саму, агент полузащитника «Спартака» Маркиньоса, заявил, что бразилец никуда не уходит: «Станковичу действительно нравится, как играет Маркиньос. “Црвена” заинтересована в его подписании, но на данный момент это всего лишь спекуляции. Маркиньос счастлив в “Спартаке”, а также очень здорово адаптировался».