«Зенит» нашел замену Жерсону, «Спартак» может потерять лидера. Трансферы и слухи дня

В России
Нино может покинуть «Зенит»
По информации ESPN, бразильский клуб «Палмейрас» достиг договоренности с защитником «Зенита» Нино относительно личных условий контракта. Теперь сторонам предстоит согласовать детали трансфера между клубами.
Источники утверждают, что 28‑летний футболист — главный трансферный приоритет «Палмейраса» на данный момент. Кандидатура Нино получила одобрение от главного тренера команды Абела Феррейры.
Джон Джон все ближе к «Зениту»
«Зенит» вплотную приблизился к оформлению трансфера полузащитника клуба «Брагантино» Джона Джона. Стоимость сделки, согласно планируемым договорённостям, составит 20 млн евро.
При этом часть выплачиваемой суммы — порядка 4 млн евро — достанется «Палмейрасу», предыдущему клубу футболиста. Полученные средства бразильский клуб намерен направить на приобретение у «Зенита» защитника Нино.
Маркиньос привлек клуб Станковича
Издание Maxbetsport сообщает, что «Црвена Звезда» намерена приобрести нападающего «Спартака» Маркиньоса. Деян Станкович, возглавляющий сербский клуб, заинтересован в подписании 26‑летнего бразильского вингера, с которым до этого работал в «Спартаке» и «Ференцвароше».
По данным источника, «Спартак» отверг предложение «Црвены Звезды» в размере 5 млн евро. Клуб настаивает на сумме в 8 млн евро за переход игрока.
Впрочем, позже инсайд получил сразу несколько опровержений. Сначала Александер Саму, агент полузащитника «Спартака» Маркиньоса, заявил, что бразилец никуда не уходит: «Станковичу действительно нравится, как играет Маркиньос. “Црвена” заинтересована в его подписании, но на данный момент это всего лишь спекуляции. Маркиньос счастлив в “Спартаке”, а также очень здорово адаптировался».
Затем генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич опроверг информацию: «Нет, мы не предлагали “Спартаку” 5 млн евро. Мы не заинтересованы в нем, это слухи».
«Зенит» заинтересован в турецкой звезде
Турецкий портал Fanatik сообщает, что «Зенит» рассматривает возможность приобретения 25‑летнего полузащитника «Бешикташа» Оркуна Кекчю. По данным источника, санкт‑петербургский клуб обратил внимание на футболиста после продажи Жерсона. «Зенит» готов предложить «Бешикташу» более € 30 млн за трансфер Кекчю.
Кекчю выступает за турецкую команду с лета 2025 года. За это время он провел 21 матч во всех турнирах, отдав 3 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2030 года. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 25 млн.
«Динамо» не может купить защитника
«Динамо» не может достичь соглашения с защитником «Ботафого» Давидом Рикардо по условиям личного контракта. По информации ESPN, переговоры между московским клубом и агентами игрока приостановлены из‑за разногласий по зарплате.
Ранее сообщалось, что «Динамо» согласовало трансфер Рикардо за 6,5 миллиона евро. Помимо «Динамо», интерес к футболисту проявляют ЦСКА, «Зенит» и «Торино». В сезоне‑2025 Давид Рикардо сыграл 22 матча в чемпионате Бразилии, забив 1 гол и отдав 1 ассист.
В мире
Луис Энрике может возглавить «Реал»
Инсайдеры сообщают, что главный тренер «Пари Сен‑Жермен» Луис Энрике может покинуть парижский клуб и стать наставником мадридского «Реала» летом 2026 года. Сообщается, что Энрике открыт к предложению о новом месте работы, но при условии получения полного контроля над игроками, трансферами и спортивными решениями. Испанский специалист всерьез рассматривает возможность возвращения в испанский чемпионат.
Напомним, Луис Энрике тренировал «Барселону» с 2014 по 2017 год, выиграв с командой Лигу чемпионов, клубный ЧМ, Суперкубок УЕФА, дважды став чемпионом Испании, трижды завоевав Кубок страны и один раз — Суперкубок Испании. С лета 2023 года Энрике возглавляет «ПСЖ», а до этого работал с «Сельтой», «Ромой» и сборной Испании.
Гехи переходит в «Манчестер Сити»
Журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что «Манчестер Сити» оформил трансфер центрального защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи фиксированную сумму в £ 26 млн (€ 29,9 млн), а также дополнительные £ 3 млн (€ 3,4 млн) в виде бонусов.
25‑летний футболист будет получать € 18 млн в год с учетом бонусов. Медицинское обследование и подписание контракта ожидаются в течение 2−4 дней. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Гехи составляет € 55 млн, а его контракт с «Кристал Пэлас» действует до лета 2026 года.
Автор: Денис Лебеденко